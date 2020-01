En 2014, Jennifer López lanzó We are One, la canción oficial del Mundial de fútbol. Shakira, por su parte, publicó La La La ese mismo año. Se dice que aquí empezó una rivalidad entre las divas, puesto que la colombiana opacó el tema principal de la Fifa.

Este 2020 este asunto quedó totalmente atrás. JLo y Shakira han estado trabajando conjuntamente para la presentación en la final del Super Bowl este 2 de febrero. Pero más allá de eso, han compartido como buenas amigas.

Para muestra esta foto que colgó la intérprete de Ojos así junto a la Diva del Bronx. Incluso se gastaron bromas. Shakira cumplirá 42 años este domingo, mientras le cantará al mundo varios de sus éxitos. Junto a la gráfica le escribió: "¡Me encanta el bolso de JLo con mi fecha de nacimiento!". Este es un regalo de la organización recordando el grandioso día.

Lo que se conoce sobre la presentación

Si bien rechazaron dar detalles del espectáculo, las estrellas definieron lo que tienen preparado como “lleno de energía”, con “mucho baile” y una “fiesta latina”. Ellas sí van poder compartir escenario en un par de canciones.

Los organizadores describieron la presentación de las artistas como “la más energética, colorida y con más gente en el escenario de la historia del Super Bowl”, que este año llega a su edición número 54.