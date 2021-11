Spider-Man: No way home estrena el 17 de diciembre en cines.

Con 3 minutos llenos de emoción, Sony Pictures reveló la aparición del Arenero de Thomas Hayden Church de la primera trilogía del Hombre Araña; y Electro de Jamie Foxx, quien en 2014 antagonizó a Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man.

A pesar de las especulaciones de los fans para ver la presencia de los tres 'spidey' en esta nueva entrega del MCU, aún no hay evidencia de sus apariciones, pero la expresión "tú no eres Peter Parker" pronunciada por el Doctor Octopus elimina por completo la teoría de "los 3 Tom Holland" y confirma la existencia del Spiderverso.

¿Estarán Tobey Maguire y Andrew Garfield en No Way Home?

Ante la constante presión de los fanáticos en redes sociales, los medios de comunicación no han dudado en preguntar a los antiguos Spiderman sobre los rumores de su posible aparición en No Way Home, sin embargo Garfield y Maguire han buscado convencer a todos, que si bien están entusiasmados con la nueva película, ellos no han sido invitados a ser parte de la misma.

Pero el mismo Hombre Araña, Tom Holland, se encargó de avivar la emoción al escribir "el multiverso es real" en una publicación del póster oficial de la película en su cuenta de Instagram.

El tráiler de publicado por Sony Pictures Brasil

El lanzamiento del trailer se dio el 16 de noviembre en varios idiomas por las diferentes plataformas de la productora, pero la publicación en la cuenta de Twitter de Sony Pictures Brasil se llevó una atención especial, por el descubrimiento de los internautas que muestra en el video al personaje de "El Lagarto" recibiendo un aparente golpe invisible, lo que llenó las redes de nuevas teorías y especulaciones.

Em 1 mês começaremos a receber visitas... de todos os universos. Assista agora ao novo trailer oficial de #HomemAranhaSemVoltaParaCasa, que estreia em 16 de dezembro exclusivamente nos cinemas. Pré-venda disponível a partir de 29 de novembro! pic.twitter.com/Z0SqV7bhrQ — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) November 17, 2021

La última entrega de la trilogía del Hombre Araña desarrollada por Sony Pictures y Marvel Studios, se estrenará en los cines el 17 de diciembre del 2021.