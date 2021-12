Aparte de las luces, los regalos y las comidas, Navidad es el momento del año que nos invita a renovar nuestros sentimientos y nuestras emociones. La razón de esta fiesta se centra en el nacimiento del Niño Jesús, por este motivo abarca un mensaje de esperanza, unión, paz y amor. EXPRESIONES consultó a algunos personajes sobre lo que anhelan en estas fechas.

Vany Sánchez, reina de Guayaquil, asegura que ha sido muy afortunada y, por sus padres (Edda y Eduardo), ha aprendido que las cosas materiales nunca deben ser más importantes que aquello que llena el corazón.

“Sin embargo, debo reconocer que mi estilo desenfadado antes de ser Reina de Guayaquil me pasó factura, porque cuando veo mi armario, me doy cuenta de que estoy llena de zapatos deportivos, jeans y camisetas. ¡Me hacen falta más faldas, vestidos y tacos! (risas). Así que en 2022 me regalaré algo de eso”.

Respecto a lo espiritual, aunque suene cliché, dice, “es algo que pido con el corazón ahora y que lo haré todos los días hasta que suceda: que los guayaquileños tengamos paz, que cesen los conflictos en las cárceles, pero también en las calles. Ya vivimos tiempos difíciles con la pandemia, no necesitamos violencia en nuestras vidas”.

La presentadora Michela Pincay, de TC, dice entre risas que necesita una aspiradora para limpiar su casa, “solo tengo una de mano” Y agrega: “Quiero seguir creciendo como persona y mantener mi actitud de agradecimiento siempre, además que Dios me dé el regalo de continuar junto a mi familia y que ellos estén sanos. Seguir tranquila y feliz en lo sentimental como lo estoy ahora”.

Allyson Carrillo. Cortesía

La presentadora de noticias Allyson Carrillo, de RTS, comenta que quiere comprarse una casa. “Anhelo salud para todos, está comprobado que puedes tener todo el dinero del mundo pero si no tienes salud de nada te sirve. Quiero tener a mi familia bien, lo demás viene por añadidura. Tengo mucho que agradecer, Dios me dio una gran oportunidad profesional este año, mi familia está bien. Más que pedir, solo digo ‘Gracias, Dios’, porque recibo más de lo que merezco”.

Samantha Mora. Cortesía

Para la presentadora de Ecuavisa, Samantha Mora “no hay mejor regalo que la libertad. Pero esa libertad que te lleva a abrir las alas y volar hacia las metas, no nos dejemos amarrar por el consumismo que caracteriza esta época. El mejor presente es celebrar con quienes amas y mirar hacia lo alto cuando pensamos en el próximo año”. En la foto, Samantha con sus hijos Amelia y Juan Diego.

Luis Antonio Ruiz. Cortesía

El presentador de Teleamazonas, Luis Antonio Ruiz, padeció cáncer y el tratamiento luego de la enfermedad se llama mantenimiento. “Y conlleva una serie de medicamentos que son costosos. Me gustaría tener más ingresos para solventar esta situación que he podido sobrellevar gracias a mi familia. Ya no quiero ser una carga. En lo espiritual quisiera tener más paciencia. No he podido aún dominar mis impulsos cuando veo, leo o escucho el absurdo. Quiero aceptar que hay personas que piensan diferente, tolerarlas totalmente y encontrar las formas para propiciar el reencuentro. Quiero ser una mejor persona”. Con su sobrina Isabella.

Paulina Anda. Cortesía

“Definitivamente hemos pasado momentos muy retadores como seres humanos, lo que ha evidenciado que lo material siempre se quedará en segundo plano y que el mejor regalo que podemos recibir es tener a la familia a nuestro lado y salud para disfrutar junto a ellos. Lo material va y viene pero la familia es irreemplazable.

Estas fechas son importantes para valorar la vida como tal, pero sobre todo el poder tener paz en todos los aspectos, lograr un equilibrio es una tarea bastante importante si tuviera que pedir un deseo sería justamente ese, poder llevar una vida equilibrada en todos los roles que tenemos, no solo en el trabajo sino en lo personal. Cuando logras el equilibrio, todo en la vida fluye con mayor armonía”, comenta la diseñadora Paulina Anda.

Luego de que la exreportera Mónica Buchelli se enteró que su gran amigo Miguel Cedeño padece de cáncer linfático, expresó: “Solo quiero volver a reír con mi gordo, volver a apapacharlo; reírnos de todos nuestros momentos buenos y no tan buenos. No quiero nada más. Sigamos orando por su sanidad. El único que lo puede sanar es Dios”.

El reportero Carlos Julio Gurumendi cuenta que en los últimos años ha perdido a varios miembros de su familia.

“Pero le doy gracias a Dios por tener vida y seguir con mi padre (Carlos Guido) y hermana (Karla ). Yo pido en Navidad salud al Niño Jesús, porque con esta puedo seguir trabajando y haciendo lo que más me apasiona, el periodismo. Quiero un carro nuevo, lo decreto para 2022. En todo caso, lo más importante es vivir en familia, recordando el verdadero significado que es el nacimiento del Niño Jesús y lo importante es tener paz y amor”.