Fans de Shakira en Ecuador: "Que no venga a Ecuador es una cachetada a su público"

Aunque el 17 de mayo de 2024 Shakira había respondido durante un video en vivo en su cuenta de Instagram que sí vendría a Ecuador en el marco de su nueva gira mundial 'Las mujeres ya no lloran World Tour', cuatro meses y medio después se confirma que aquello no era cierto.

Este miércoles 2 de octubre la artista originaria de Barranquilla posteó en sus redes sociales que su nueva gira incluye tan solo seis países de América Latina: Brasil, México, Argentina, Perú, Chile y su natal Colombia.

No se puede jugar con la ilusión de quienes durante años le hemos seguido y le hemos dado la oportunidad para que pueda pagar sus deudas” Gabriela Yépez Fan de Shakira

“Mi gente, nos vemos pronto”, escribió Shakira. Inmediatamente, los fans reaccionaron: “¿Y Ecuador?”, escribió Rommel Villamar a continuación de la publicación. Gabriel Albán acompañó su mensaje con una cara triste y una bandera de nuestro país. Hubo más reacciones de tristeza en redes sociales. Pero también molestia de fans que la han seguido a la barranquillera desde sus inicios.

Por ejemplo, EXPRESO contactó a Gabriela Yépez, quien recuerda que Shakira se presentó por primera vez en Ecuador. “Ya había anunciado que sí venía”, reprocha. Sin embargo, esta mañana les dio un baldazo de agua a sus seguidores. “Es una desagradecida, aquí se le dio la oportunidad… vino a golpear las puertas de TC Televisión a pedir a Mariela Viteri que le haga entrevistas”, añadió la fan.

Shakira y ‘Soltera’: la canción con la que se decide "prenderse" tras su ruptura Leer más

“Que Shakira no venga a Ecuador es una cachetada a nosotros como público, cuando además dijo que vendría. Responde –seguramente– a un tema político, pero no se debe y no se puede jugar con la ilusión de quienes durante años le hemos seguido y le hemos dado la oportunidad para que pueda pagar sus deudas”, lamentó Gabriela.

Ella añadió que deja con un sinsabor inmenso a un montón de fans y admiradores. Ella y sus amigas sienten profunda decepción de lo sucedido. Gabriela recordó que la última vez que hizo su gira en Latinoamérica, ni siquiera vino a Quito, sino solamente se quedó en Guayaquil.

"Tiene una deuda con nosotros, los ecuatorianos”, mencionó. “Si me preguntas si pagaría por verla fuera, pensaría en viajar a Bogotá o Medellín, aunque me da un poco de pereza destinar presupuesto a su música actual, que no me representa”, concluyó.

Gracias @shakira por jugar con la ilusión de los ecuatorianos, que no se te olvide que este fue el primer país que te recibió para dar un concierto internacional… https://t.co/Sg8qI4bsYa — Ana Gabriela Yépez (@lagabyyepez) October 2, 2024

RELACIONADAS Piqué también habría engañado a Shakira con una famosa presentadora española

Es una cachetada a nosotros como público, cuando además dijo que vendría" Gabriela Yépez Fan de Shakira

En las redes también bromeaban con que Shakira no viene a Ecuador por los cortes de luz y por la inseguridad. Sin embargo, nada está claro. Pues aún no hay ninguna información sobre su decisión de no llegar ni a Quito ni a Guayaquil, y si más adelante podría cambiar de planes.

(Te puede interesar: La correísta Viviana Veloz asume la Presidencia de la Asamblea Nacional)

Fans de varios países también lamentaron que no hayan sido incluidos en el tour, por ejemplo, Costa Rica, Venezuela, Bolivia, Paraguay, entre otros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!