Santiago Castro recibe propuestas y críticas tras grabar cinta de contenido para adultos

Luego de que Santiago Castro debutó en la cinta porno ‘Masacre en la cama’, dirigida por el colombiano Álex Moreno, el presentador afirma que le han llovido las propuestas indecentes.

“Me causa risa. No han faltado los que se han ofrecido a trabajar conmigo gratis como coprotagonistas”, dice el comunicador de Calientitos TV.

Santiago afirma que ganó 3.000 dólares por su intervención en esta producción en la cual se quitó la ropa y protagonizó explícitas escenas de sexo. “Además se suscribieron 140 personas, desde el lanzamiento el domingo 7 de junio. De aquello el 80% es mío”. Para suscribirse hay que pagar 19.99 dólares.

Para ver esta película que se grabó en marzo pasado en Cartagena, Colombia se debe ingresar a la plataforma digital Onlyfans.

Pero no solo ha recibido propuestas indecentes, además diversos comentarios de personajes del medio farandulero.

Christian Albán. Cortesía

El exreportero de Canal Uno Christian Albán dice: “si quiere usar su cuerpo para generar dinero, bien por él, pero yo no lo haría. Hay que aclarar que no es una cinta para adultos, es un vídeo para una red social exclusivamente con contenido sexual. En Ecuador aún no es muy conocida, pero tiene muchos seguidores en Centroamérica, México y Argentina”.

Añade que no es el primero en Ecuador "porque hubo un exchicoreality que grabó un vídeo similar y presumió las ganancias que le generó y todo lo que adquirió con su ‘trabajo’”.

Fernando Villarroel. archivo

Según el director y actor Fernando Villarroel “no he visto lo que ha hecho, pero si el sueño de Santiago era incursionar en un filme de género adulto y lo pudo cumplir, bien por él. Al final es lo que uno quiere en esta vida, no lo que quieran los demás. El cine erótico y el género para adultos aún no abren mercado en el país. Así que este chico estaría entre los pioneros”.

El comunicador Carlos Pinto espera que “esta aventura no repercuta en su familia. No era necesario involucrarse en este tipo de cintas, no sé si atraviesa una grave crisis económica y esto lo llevó a hacerlo, no hay que juzgar. En todo caso no me parece bien”.

Otro reportero que da su opinión es Lazito de la farándula, quien considera que Santiago Castro “perdió la vergüenza y el respeto hacia los suyos. Sé que no les agrada lo que ha hecho. Es su cuerpo pero no lo comparto, creo que borró con los pies lo que construyó en el medio con trabajo y esfuerzo”.

A Santiago no le importa lo que sus colegas piensen porque considera que "son sufridores". Tiene previsto grabar otro material porno muy pronto.