Ricardo Delgado: "Quiero tener mi propio programa el próximo año"

El modelo e influencer quiteño Ricardo Delgado nunca deja de ser noticia, siempre está opinando acerca de los diversos personajes de la farándula local. Últimamente ha sido noticia en las redes sociales por sus enfrentamientos con Mauricio Altamirano 'El Cuy' y por expresar abiertamente su apoyo a Eduardo Andrade a quien considera el mejor presentador de televisión del país, minimizando por otro lado la capacidad como animador de Carlos José Matamoros.

Por su facilidad de palabra y don de comunicador nato, generalmente envuelto en la controversia, recibió la propuesta de una productora para estar a cargo de un espacio de opinión que verá la luz el próximo año. "Aún no me han confirmado una fecha precisa, pero me quieren para este espacio. Este año ha sido bajo, espero que 2021 las cosas se regulen y surjan nuevas oportunidades".

Ricardo ha mantenido fuertes cruces con personajes de la farándula local Instagram

Respecto al vídeo que circula por las redes sociales en que se lo ve manteniendo relaciones sexuales con una joven, confirmó que es él y admitió que fue un error que le costó caro.

"Esto sucedió hace dos años y se han encargado de sacarlo a luz otra vez. Causó la ruptura con mi novia de ese entonces. Nunca lo borré, lo dejé en mi teléfono y me lo robaron en una fiesta en Guayaquil".