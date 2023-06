The Flash

¡Un clásico en marcha! Si bien The Flash tiene ciertas fallas, especialmente en sus efectos digitales (FX), eso jamás borra la acertadísima dirección de Andy Muschietti, el guion que firman Christina Hodson y Joby Arold, amén de su trepidante banda sonora, la que acelerará la adrenalina del espectador, quien encontrará solaz en la utilización que del color muestra la cinta: magenta, rojo y azul.

La ventaja del director ha sido mostrar un balance bien equilibrado entre el ayer y el contrapunto necesario para dejar claro el futuro que la trama evoca y lo hace con perfecta continuidad. Lo muestra desde el principio, desde que abre la película, manteniendo el ritmo hasta la escena final.

El diálogo contribuye a la narrativa, pues está bien elaborado con sus dosis de buen humor, un toque de nostalgia y todo envuelto en calor humano y acción al 100 x 100 hasta demostrar que este filme no es solo un “fogonazo”.

Destaca el trabajo actoral de Miller, la presencia de Michael Keaton y Ben Affleck. Ha esto agregamos la presencia de Sasha Calle, la primera latina en caracterizar a la Superchica. Asombra el hecho que, a sabiendas que este género cinematográfico está dando sus últimos giros, haya surgido un largometraje que vuelve a implantarlo. Por eso me atrevo a escribirlo: Si este marca el final de ellos, pues el Séptimo Arte lo cierra con la bandera muy en alto.

La cinta posee una inversión que va de los 200 a 250 millones de dólares y se espera que en los Estados Unidos genere 175 millones, el resto dependerá del mercado internacional, pues este es muy significativo al cine hecho en Hollywood. Los espectadores exigentes pensarán que las olas de entusiasmo se amainan con los excesivos giros que muestran la historia, donde el pasado tiene mayor importancia que el hoy, pues debo añadir que eso no inmoviliza en momento alguno un entretenimiento que es total y expone, además, un final apropiado, algo poco usual en las películas de superhéroes. ¿Lo más encomiable? Que esta cinta posee fuerza, convicción y un homenaje al pasado, al presente y al futuro que -después de todo- es la esencia de la vida.

Calificación: **** 1 /2

EL ARGUMENTO

Los mundos chocan desde el momento en que Barry Allen, The Flash (Ezra Miller), pone en marcha sus poderes sobrenaturales para convertirse en viajero del tiempo y reformar hechos del pasado. Al intentarlo -y con ello salvar a su familia- inadvertidamente cambia el futuro y queda atrapado en su cruda realidad. El general Zod (Michael Shannon) ha vuelto con ansias de venganza, pues sabe que no habrá superhéroes a quien pedir ayuda, pero Barry va a tener que buscar a un Batman diferente y tal vez recurrir a un kryptoniano que está en la cárcel. En su camino aparecerán la Superchica (Sasha Calle) y dos íconos, dos Batman del ayer: Michael Keaton y Ben Affleck. The Flash tiene clara su misión, pero… ¿Valdrá la pena el sacrificio?

Las travesuras del pequeño Nicolás

La historia gira en torno a la alegre banda de amigos, apodada Los Invencibles, que apoyará a toda costa a Nicolás en sus desventuras, sobre todo cuando su papá le dice que tienen que mudarse a otra ciudad y, por tanto, debe separarse de sus amigos. Esta noticia hace que el mundo de Nicolás se desmorone. ¿Cómo vivir sin sus mejores amigos?

Ambientada en la década de 1960 en Francia, Las travesuras del pequeño Nicolás destila nostalgia por esos momentos de la infancia, dentro y fuera del colegio, celebrando la solidaridad y, sobre todo, la amistad.

Esta comedia familiar es una nueva adaptación de la serie de novelas El pequeño Nicolás, una de las figuras más famosas de la literatura infantil.