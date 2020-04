El rap tiene voz de mujer

Fuerte, sincero, sin filtros, el rap es la voz de la calle. Este género que nació como una protesta a principios de los años 70 y daba a conocer el sentimiento de la clase menos privilegiada de los barrios estadounidenses, tiene ahora un estatus diferente. Forma parte de La Academia del Grammy y sus intérpretes, opulentos y elegantes, siguen transmitiendo esta incomodidad. De igual forma se ha azucarado su mensaje y desde hace varios años, junto al hip hop, son la influencia más grande del pop. Las estrellas de este género urbano tienen su puesto ganado en el mundo de la música, y si de chicas se trata hay una larga lista.

EXPRESIONES seleccionó a cinco mujeres que han hecho de este estilo de vida su bandera artística y cuya influencia en los medios es innegable. ¿Cuál es su favorita?

Doja Cat

En el 2018 irrumpió en la escena musical estadounidense. Esta rapera nacida en Los Ángeles, California, en 1995, tiene dos discos de estudio. Este 2020 le llegó la popularidad de gran manera gracias al superéxito 'Say So', canción que forma parte de su disco Hot Pink y que, por su pegadiza tonada, se volvió viral en TikTok. Millones de videos han creado su propia coreografía en torno a este tema. La primera en hacerlo fue la tiktoker Haley Sharpe, con más de un millón de seguidores. Ella compartió el desafío para que otros usuarios de la aplicación se unan a esta tendencia. De pronto, un gran número de jóvenes se lucieron frente a sus cámaras con la coreografía de la pegadiza canción.

La personalidad de Internet fue invitada por la propia Doja Cat a ser parte de su sensual videoclip, que ya cuenta con más de 50 millones de reproducciones. Say So es su tema más pop y su coro rapeado es bastante edulcorado. Sin embargo, su último álbum está cargado de sensualidad, incluso fue presentado en el Museo del Sexo de Los Ángeles.

Cardi B

Ella es el toque latino entre mujeres afrodescendientes americanas. Cardi B nació en Nueva York en 1992, pero es de padre dominicano. Belcalis Almánzar, su nombre real, tuvo una dura infancia y una nada fácil adolescencia. Formó parte de pandillas y trabajó desde muy joven para ayudar a su familia: entre otras cosas, fue desnudista en clubes de la ciudad, empleo con el que pudo salir de una relación controladora y posesiva. Se dio a conocer en redes sociales como Vine, donde hacía interpretaciones cortas y chistes; así fue invitada al reality Love & Hip Hop: New York, siendo una de las más populares.

En 2019 recibió cinco nominaciones a los Grammy, incluyendo álbum del año por 'Invasion of Privacy' y grabación del año por I like it. Pese a su corta carrera, ha tenido grandes colaboraciones, entre ellas con Bruno Mars, Selena Gomez, Ozuna y Bad Bunny.

Nicki Minaj

Onika Tanya Maraj fue la reina de este estilo musical en la década del 2010. Su voz, su estilo y cabellera han marcado a lo largo de los años hasta convertirla en un ícono. Nicki Minaj fue la primera artista solista femenina en tener siete canciones simultáneamente en el Billboard Hot 100. Además es la única rapera con dos sencillos con más de 10 millones de ventas puras cada uno ('Super Bass' y 'Starships') y la única con al menos tres álbumes con más de $ 5 millones de ventas globales.

Nicki se ha presentado como una ‘Barbie rapera’. Ella sobre el escenario es como una muñeca de plástico con espíritu de calle. Pero en redes sociales siempre se muestra muy ella, nada de poses o de quedarse callada. La superficialidad solo está en su indumentaria. Incluso ha tenido varios enfrentamientos por ser tan directa, entre ellos con Cardi B.

Aunque este año se tomó unas vacaciones para formar su familia -y quizá encargar a la cigüeña-, tuvo la canción más viral de principios de año junto a la colombiana Karol G, 'Tusa'.

Missy Elliot

La cantante, productora y compositora es una de las bases del rap femenino a nivel mundial. Missy nació en el estado de Virginia, Estados Unidos, en 1971. En la década del 90 formó un grupo femenino de R&B llamado Fayze, con sus amigos La ’Shawn’ Shellman, Chonita Coleman y Radiah Scott. Ella era la dupla del también productor Timbaland. En 2018 se convirtió en la primera rapera en entrar al Salón de la Fama de los Compositores, y la tercera artista de ese género, tras Jay-Z y Jermaine Dupri en 2017 y 2018, respectivamente.

Queen Latifah

Aunque hoy por hoy es más reconocida por su desempeño actoral y ser una de las estrellas de Hollywood, se dio a conocer por sus versos rápidos. Tiene un Grammy y una nominación al Óscar y al Emmy. Ella nunca ha olvidado sus inicios musicales y siempre intenta darle empuje al nuevo talento. Desde 1993 a 1998 tuvo un papel protagonista en 'Living Single', una sitcom de Fox, en la que interpretó parte de la banda sonora. Además del hip-hop ha incursionado en el soul, R&B y pop. Incluso ofreció un concierto sinfónico reinterpretando clásicos del jazz.