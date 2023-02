Hace 16 años, la cantante ecuatoriana Pía Vásquez partió a Estados Unidos para echar raíces. La primera ciudad, donde se estableció fue en Miami porque la considera la meca de la música latina. Ahí hizo varios trabajos, entre ellos, el de mesera, ahora reside en Connecticut. Aunque nunca se desvinculó del canto, se dedicó a los bienes raíces.

“Una experiencia que me hizo fuerte, me permitió madurar como ser humano y profesional. Me divertí mucho, hay que competir con muchos ‘tiburones’, fue una buena escuela. Tras la pandemia me replanteé volver a mi verdadera pasión”, dice.

Siempre le gustó la música. Lo heredó de su madre, María Piedad, “quien canta y compone. Lastimosamente antes Ecuador no era un lugar donde este arte era valorado. Yo quería seguir mis sueños, pero cuando se lo hace hay que hacerlo con todo. Cuando residí en el país trabajé en radio, entrevistaba a artistas. Cuando los veía pensaba que quería ser como ellos, estar en sus zapatos. Se tienen momentos de despertar”, añade.

Pía siempre se ha inclinado por el pop. “Es lo que me identifica, ahora interpreto pop urbano. En la música no solo debemos hacer lo que nos gusta a nosotros, también debemos pensar en el público. Ahora se mezclan los géneros, hay que hacer de todo. Lo urbano lo disfruto, pero a mi estilo, con la onda pop”.

En 2018 lanzó su primer sencillo 'Ahora voy a celebrar'. Tiene previsto sacar un EP en el que incluye el tema 'Ahora lloras'. “Lo estamos promocionando en Guayaquil, Miami, Nueva York y Los Ángeles al mismo tiempo. He invertido lo que he ahorrado, cuando somos artistas independientes no es lo mismo, la intención es llegar a las disqueras. Quiero un EP de 6 canciones, con una mezcla de varios géneros”, indica y agrega que no tiene previsto volver al territorio patrio.

“Me interesa abrir las puertas para Ecuador. Nuestras naciones no nos permiten todavía abrirnos como quisiéramos. La industria así lo exige. No es porque no quiera a mi tierra, simplemente tenemos otra visión”.

En el 2023 seguirá sacando las otras canciones, son urbanas, pero más románticas, menos movidas. “Con unas se le canta al amor y otra al desamor, pero no porque haya tenido una mala experiencia o porque tenga el corazón roto. Solo me estoy divirtiendo, además quiero empoderar a las mujeres. Esta vez me lo estoy tomando en serio y a la vez no tan en serio”, expresa soltando una carcajada.