Paula Romina le dice ¡guay! a la unidad

Nació en Guayaquil pero su vida está en Italia. La música de Paula Romina es multicultural por la educación a la que ha estado expuesta, tanto en música como en marketing y publicidad. Gente de todas las nacionalidades conforman su círculo de amigos, por eso sus proyectos artísticos traen mucha mezcla de sonidos y palabras. Con esta premisa estrenó ¡Guay!, una canción que habla de unión, culturas y celebra la diversidad. Desde la primera estrofa fusiona jerga autóctona de cada país de Iberoamérica para hacer una letra que se sienta global.

Paula la estrenó el pasado noviembre en su canal de YouTube. La artista de 22 años la tituló ¡Guay!, por la sencillez que tiene esta jerga española que significa ‘chévere’.

Pero no es la única canción que tiene en promoción. Solo conmigo es el tema de estilo más radial, de corte pop urbano, que invita a apoderarse de la noche y dejar los problemas detrás. “La escribí para dejar claro que las mujeres podemos divertirnos solas. Es para empoderarnos”.

La intérprete confesó que no cambiaría su vida en Europa. Se siente más libre y confiada. En Ecuador tiene el cariño familiar y encuentra el escape perfecto para sus vacaciones. “Este año voy a venir más seguido y hacer varias presentaciones. Seguiré trabajando con mis temas en Italia, tengo varios compuestos pero no estoy segura de si saldrá pronto un EP”.

El gusto de ser artista

Al trabajar de manera independiente, acepta que se puede dar el “gusto” de crear cuando lo cree conveniente. “De la presión no sale nada bueno. No me gusta sentirme obligada”.

La necesidad de expresarse es la que empuja sus composiciones, y cuando encuentra a artistas que vibran en la misma frecuencia, trabaja con ellos. Por eso ha sido parte de la producción de Belita, una cantante brasilera que hace música en español. También prepara una featuring con Zheit, un trapero español.

Paula Romina es tan celosa de sus composiciones que no ha participado en reality shows porque no le permitían participar con canciones inéditas, pero quizá este año todo cambie. “La Voz Italia dejará que los artistas presenten sus canciones. Quizá me anime”, confesó.