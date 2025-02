Paul McCartney sorprende con concierto y 'soldout' en Nueva York

Los neoyorquinos vivieron una noche inolvidable cuando Paul McCartney apareció de manera sorpresiva en el Bowery Ballroom, un pequeño club con capacidad para solo 575 personas. El exmiembro de The Beatles, de 82 años, dejó de lado los estadios multitudinarios para ofrecer un concierto mucho más íntimo y cercano para sus fans. “Así que aquí estamos, un pequeño concierto en Nueva York. ¿Por qué no?”, dijo con una sonrisa, mientras los asistentes aún asimilaban su buena suerte, pues las entradas se agotaron en un abrir y cerrar de ojos.

Jorge Heredia: Karin Barreiro no le parece una gran presentadora Leer más

El anuncio del show se hizo apenas unas horas antes del concierto a través de su cuenta de Instagram, provocando una avalancha de fanáticos corriendo por las calles de Manhattan en busca de sus boletos. Aquellos que lograron entrar fueron testigos de un setlist cargado de clásicos como A Hard day’s night, Let it be y Blackbird, además de sorpresas como Now and then, la cual fue la última canción de los Beatles. La energía en la sala recordaba a los primeros días de la banda, con McCartney disfrutando cada instante.

Lo que se vio en redes

Los afortunados que consiguieron entradas durante los 30 minutos que pasaron antes de que se agotaran, se encargaron de compartir la experiencia en redes sociales.

Shakira en Brasil: "El escenario de Las Mujeres Ya No Lloran Tour es gigante" Leer más

Los asistentes compartieron su emoción en las plataformas X e Instagram y describieron la experiencia como "mágica" e "inolvidable". Videos y fotos del evento se viralizaron rápidamente, mostrando a McCartney interpretando sus mayores clásicos de manera muy cercana.

Más allá de la nostalgia, el concierto fue un derroche de vitalidad. Con su característico humor, McCartney bromeó con la audiencia, pidió a las mujeres en la sala que gritaran como en los años 60 y compartió anécdotas sobre su carrera. Incluso recordó cuando escuchó en la radio una canción suya que no reconoció de inmediato: “Tuve que pedirle a mi chofer que subiera el volumen”, confesó entre risas.

El show cerró con Hey Jude, Carry that weight y The end. Antes de despedirse, McCartney lanzó una promesa que dejó al público extasiado: “Nos vemos la próxima vez”. Una frase que, después de una noche como esta, suena más a certeza que a despedida.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!