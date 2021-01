Paul Desamblanc: "Me gustaría practicar artes marciales con Vladimir Putin"

EXPRESIONES compartió una tarde con Paul Desamblanc, un joven quiteño , asentado en Guayaquil, que accedió a presentar su manifiesto para nuestra sección Tengo que decirlo.

1 “Es la primera vez que estoy en política, represento a Izquierda Democrática, listas 12, un partido tradicional cuyo máximo representante en su época fue Rodrigo Borja, uno de los mejores políticos del país”.

2 “Hay que ofrecer herramientas a las personas para que puedan trabajar. La gente no quiere el bono de la pobreza, quiere salir de ese estado. Con trabajo se dignifica al ser humano y obtiene su libertad”.

3 “Siempre me he considerado un líder, he estado atrás de proyectos grandes, alejados de escándalos y de corrupción. Hay que cambiar la política con el ánimo ayudar al país”.

4 “Mi papá es un extranjero que llegó al país que incursionó en varios tipos de negocios, restaurantes, bares y sitios de entretenimiento. Yo heredé eso y por un tiempo seguí esa línea empresarial; pero luego, empecé a estudiar Leyes en la Universidad Católica de Guayaquil e ingresé a la política”.

5 “En el pasado traje a montón de artistas en la época de Tomorrowland como Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Nervo y contribuí con otros empresarios en su logística y creación de eventos. Dejé todo para dedicarme a mi profesión de abogado y dedicarme a mi maestría en Criminalística”.

6 “Estoy de candidato ahora para el Parlamento Andino y y aspiro ser presidente de la Izquierda Democrática Guayas, para llevar las riendas de este partido que está tan venido a menos en esta ciudad y que tuvo en sus filas a grandes figuras que hicieron historia”.

7 “Tengo luchas y causas en beneficio de mi gente, mi familia, mis amigos y las personas con las que trato y conozco a diario”.

8 “Soy quiteño pero vivo hace tiempo en Guayaquil, soy un guayaco de corazón y se me ha ido hasta el acento, pero quiero mucho a la capital. Me decidí a estudiar Leyes cuando mi mamá tuvo problemas con su casa. Lamentablemente aquí no hay seguridad jurídica y hay corrupción en todo, por eso hay que involucrarse en combatirla, tenemos que actuar todos”.

Paul se considera un guayaco de corazón y amante de la gastronomía típica. Juan Faustos

9 “Tengo un carácter difícil, pero al mismo tiempo amable, de buen corazón. No guardo rencor, ni venganzas, sé perdonar y pedir disculpas”.

10 “Debería cambiar el hecho de ser pesimista, lo reconozco”.

11 “No soy diestro en la cocina, mi futura esposa se las verá complicada, tendré que prepararme en ese campo para atenderla”.

12 “Cuando sea papá, no tendré problemas en dar el biberón, sacar gases y cambiar pañales. Lo he hecho con mis cuatro sobrinas que son como mis hijas a las que amo y adoro”.

13 “Toda mi vida hice deportes. Fui atleta en la selección del colegio, practico box y artes marciales”.

14 “De los políticos que están en el cuadrilátero hay alguien a quien todos desean noquear por habernos defraudado”.

15 “Me hubiese gustado conocer a Martin Luther King y de los que están vivos admiro a Vladimir Putin, tomarme un vodka y hacer artes marciales con él”.

16 “De los candidatos al Parlamento Andino me gustaría debatir con alguien de altura como lo es Cristina Reyes a quien conozco y tengo en un buen concepto”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

De los personajes de Marvel le gustaría ser El Increíble Hulk.

Tiene fobia a las ratas (roedores y los de cuello blanco).

Hace la señal de la cruz cada vez que pide algo a Dios.

Ama la comida ecuatoriana.

Estudio Agropecuaria en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El caldo de salchicha lo probó por primera vez a los 18 años.

Come encebollado tres veces por semana.

Cuando regresa a Quito no faltan para su paladar, el hornado, el yahuarlocro y el mote con chicharrón.

Alguna vez su madre le regaló dinero para comprarse un auto, pero prefirió adquirir una moto Kawasaki.

Le hubiese gustado defender a Sharon.

Metería en las manos en el fuego por muy pocas personas.