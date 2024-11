Óscar 2025: La Academia incluye una película de Sebastián Cordero entre sus opciones

Ecuador podría estar por primera vez nominado a un premio Óscar. Así lo dio a conocer La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, quienes son las encargadas de organizar los Premios Óscar.

Este anunció incluye los t´ítulos a considerar para las categorías de Mejor Película Animada, Mejor Documental y Mejor Película Internacional en la 97ª edición de los Premios Oscar. En esta última categoría, Ecuador destaca con la postulación de Al otro lado de la niebla (Behind the myst), del reconocido director quiteño Sebastián Cordero.

En total son 85 países quienes presentaron filmes para competir en la categoría de Mejor Película Internacional, la cual está destinada a largometrajes producidos fuera de Estados Unidos con más del 50% de su diálogo en un idioma distinto al inglés. La participación de Al otro lado de la niebla (Behind the myst) representa un reconocimiento al cine ecuatoriano y la potencia que guardan sus historias.

Este listado se da a conocer antes de que inicie la primera etapa de votaciones para determinar las 15 películas que conformarán la lista preliminar comenzará el 9 de diciembre y finalizará el 13 de diciembre de 2024. La Academia anunciará esta shortlist el 17 de diciembre, marcando el siguiente paso en el proceso hacia las nominaciones oficiales, que serán reveladas el 17 de enero de 2025.

"Los miembros de la Academia de todas las ramas están invitados a participar en la ronda preliminar de votación y deben cumplir con un requisito mínimo de visualización para ser elegibles para votar en esta categoría", es el mensaje con el que invita la instituación a sus miembros para estar atento a las votaciones.

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar se celebrará el 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles y será transmitida en más de 200 territorios.

La inclusión de Ecuador en esta competencia internacional refuerza su posición en el panorama cinematográfico global.

Este es el listado de las pe´lículas elegibles para la categoría de Mejor Película Extranjera

Albania, “Waterdrop”

Argelia, “Algiers”

Argentina, “Kill the Jockey”

Armenia, “Yasha and Leonid Brezhnev”

Austria, “The Devil’s Bath”

Bangladés, “The Wrestler”

Bélgica, “Julie Keeps Quiet”

Bolivia, “Own Hand”

Bosnia y Herzegovina, “My Late Summer”

Brasil, “I’m Still Here”

Bulgaria, “Triumph”

Camboya, “Meeting with Pol Pot”

Camerún, “Kismet”

Canadá, “Universal Language”

Chile, “In Her Place”

Colombia, “La Suprema”

Costa Rica, “Memories of a Burning Body”

Croacia, “Beautiful Evening, Beautiful Day”

República Checa, “Waves”

Dinamarca, “The Girl with the Needle”

República Dominicana, “Aire Just Breathe”

Ecuador, “Behind the Mist”

Egipto, “Flight 404”

Estonia, “8 Views of Lake Biwa”

Finlandia, “Family Time”

Francia, “Emilia Pérez”

Georgia, “The Antique”

Alemania, “The Seed of the Sacred Fig”

Grecia, “Murderess”

Guatemala, “Rita”

Hong Kong, “Twilight of the Warriors: Walled In”

Hungría, “Semmelweis”

Islandia, “Touch”

India, “Lost Ladies”

Indonesia, “Women from Rote Island”

Irán, “In the Arms of the Tree”

Irak, “Baghdad Messi”

Irlanda, “Kneecap”

Israel, “Come Closer”

Italia, “Vermiglio”

Japón, “Cloud”

Kazajistán, “Bauryna Salu”

Kenia, “Nawi”

Kirguistán, “Paradise at Mother’s Feet”

Letonia, “Flow”

Líbano, “Arzé”

Lituania, “Drowning Dry”

Malasia, “Abang Adik”

Malta, “Castillo”

México, “Sujo”

Mongolia, “If Only I Could Hibernate”

Montenegro, “Supermarket”

Marruecos, “Everybody Loves Touda”

Nepal, “Shambhala”

Países Bajos, “Memory Lane”

Nigeria, “Mai Martaba”

Noruega, “Armand”

Pakistán, “The Glassworker”

Palestina, “From Ground Zero”

Panamá, “Wake Up Mom”

Paraguay, “The Last Ones”

Perú, “Yana-Wara”

Filipinas, “And So It Begins”

Polonia, “Under the Volcano”

Portugal, “Grand Tour”

Rumania, “Three Kilometres to the End of the World”

Senegal, “Dahomey”

Serbia, “Russian Consul”

Singapur, “La Luna”

Eslovaquia, “The Hungarian Dressmaker”

Eslovenia, “Family Therapy”

Sudáfrica, “Old Righteous Blues”

Corea del Sur, “12.12: The Day”

España, “Saturn Return”

Suecia, “The Last Journey”

Suiza, “Queens”

Taiwán, “Old Fox”

Tayikistán, “Melody”

Tailandia, “How to Make Millions before Grandma Dies”

Túnez, “Take My Breath”

Turquía, “Life”

Ucrania, “La Palisiada”

Reino Unido, “Santosh”

Venezuela, “Back to Life”

Vietnam, “Peach Blossom, Pho and Piano”

