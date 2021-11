Los enamorados tienen su día, pero lo que muy pocos saben es que el 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una fecha que surgió en China pero que ya se ha extendido a todo el mundo. Tiene como objetivo celebrar el orgullo de ser soltero y su origen en la Universidad de Nankín, que la promueve desde 1993 con el fin de disminuir los niveles de estrés en la sociedad china, en la cual el matrimonio es un paso importante.

El presentador Eduardo Andrade no sabía que existía el Día del Soltero. Le divierte y afirma que “es un alma libre. No hay que ver la soltería como algo negativo, por el contrario hay que celebrar la vida. Son etapas de los seres humanos para cumplir sus sueños”, comenta entre risas Eduardo, quien se mantiene sin pareja. Por lo menos no la ha presentado públicamente.

Es uno de los galanes mexicanos más queridos. Fernando Colunga, quien pasa los 50 años, se mantiene soltero, al igual que Jorge Heredia y Eduardo Andrade, no tiene hijos. Se lo ha vinculado sentimentalmente con actrices como Blanca Soto, pero no han logrado llevarlo al altar. A esta altura no creemos que nadie lo haga.

El actor Leonardo DiCaprio es el ícono de la soltería. Sigue libre a sus 46 años y la relación más duradera que se le conoce es la que sostuvo con Gisele Bündchen durante cuatro años. Parece que le cogió gusto a relacionarse con modelos y, desde entonces, ha estado con Bar Rafaeli, Emma Miller, Blake Lively, Erin Heatherton y otras.

El presentador de TC, Jorge Heredia, quien además fue un chico reality, es uno de los solteros de la TV ecuatoriana. Siempre activo ya sea en pantalla, en las redes sociales o con algún emprendimiento todavía no ha formalizado una relación y al parecer pasará mucho tiempo para aquello. Va rumbo a los 40. No tiene hijos, es un tío muy chocho.

La presentadora Katiuska Peralta mantuvo una relación con el cantante Martín Galarza. No prosperó. Ha permanecido soltera. Durante los últimos años se ha dedicado a cultivar su cuerpo e imagen con la práctica del ejercicio y el coaching. En el 2021 llegó a los 40.