Normani, la mujer del momento

Tener 23 años y ser comparada con Beyoncé, o que esperen que te conviertas en ella cuando decida retirarse, es un gran peso. Normani Kordei Hamilton es el nombre de la mujer en la que la prensa estadounidense pone sus esperanzas si es que alguna vez Queen B se aleja de los escenarios.

Normani es una artista joven, pero con talento de sobra. Ella se dio a conocer en el programa The X Factor, en el que quedó en tercer lugar junto a sus compañeras de The Fifth Harmony, agrupación que en 2018 se desintegrara. Alcanzó la fama mundial con canciones como Worth It y Work from home, que pasan los miles de millones de reproducciones en YouTube, pero tras el legado de la banda, no se le ha hecho difícil hacerse un nombre por ella misma.

Aunque tiene pocas canciones como solista, sus performances y estilo vocal despiertan esta curiosidad por ponerle como súbdita de la reina del R&B y hip-hop. Ella creció en Nueva Orleans, donde tomó clases y compitió toda su niñez y adolescencia en baile, canto y concursos de belleza. El escenario es más natural para ella que una matiné. Con todo este entrenamiento, Normani se ha apoderado de los mejores escenarios, entre los que se destaca cantarle al expresidente Barack Obama y su presentación en los pasados VMAs de MTV, donde le demostró a todos de lo que está hecha.

Motivation, la canción que presentó, no ha dejado de sonar en radios desde ese momento. Pero la exestrella de Fifth Harmony aún se está preparando para lanzar su álbum debut como solista y admitió hace poco ante la prensa de su país que “el mayor cumplido” que le pueden hacer es compararla con su ídolo. A la revista Wonderland, de la cual fue portada, admitió: “Sería en vano pensar que (los medios) no me compararían con otra mujer afroamericana que tenga las capacidades de canto y baile. Es el mejor halago que alguien pueda darme, porque todo el mundo sabe que ese es mi artista favorita, sin lugar a dudas, de todos los tiempos. Pero definitivamente creo que es mucha presión para mí”.

Aunque Motivation (motivación en español) es el sencillo líder de su próximo trabajo musical, ella cree que su mayor freno es sobrepensar las cosas y que aún cree no estar segura de su carrera en solitario. “A veces es fácil para mí interponerme en mi propio camino. Pero ahora lo he estado disfrutándolo más. Y estoy muy, muy emocionada de lo que me depara”, confiesa.

TODO LO QUE HACE ES VIRAL

TikTok tiene la magia de que, quien sabe bailar, puede ser famoso en pocos minutos, y a Normani eso se le da muy fácil. Ahora que está en casa por el aislamiento social, compartió en la red social musical un pequeño baile con su abuela Barbara. La bailarina profesional inicia el video mostrando algunos movimientos, incluida una patada alta, antes de pasárselo a su abuela, quien roba el espectáculo con sus propias habilidades. Este es el primer video que ella muestra en esta plataforma, lo que seguramente hará que sus canciones se conviertan en el próximo desafío de la app.