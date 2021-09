Nicky Jam regresa a la esencia del reguetón y se siente un "padre orgulloso"

Disfrutando de 25 años en la industria, Nicky Jam entendió la esencia del reguetón en su octavo disco "Infinity" y asegura sentirse satisfecho de ver hasta donde ha llegado el género del que es precursor.

Los Latin Grammy se renuevan por el reguetón Leer más

"'Infinity' fue lo que me abrió los ojos hacia la esencia del reguetón, entonces empecé a divertirme haciendo las canciones", contó Jam en conferencia virtual para medios mexicanos.

El disco fue realizado durante el confinamiento en su casa de Miami y la producción fue tan basta, que aún tiene un montón de canciones y aseguró que ya no puede esperar para sacarlas.

El cantante, de 40 años, es uno de los máximos exponentes del reguetón puertorriqueño. Nacido en Massachussetts, Estados Unidos, de padre puertorriqueño y madre dominicana, Nicky abrió el camino del hoy tan popular género en la época en la que artistas como Daddy Yankee, Don Omar e Ivy Queen buscaban lo mismo.

Afirmó sentirse como "un padre orgulloso" pues, contó, tocó puertas en las emisoras aunque hubo quienes no creían en su concepto.

"Nos dijeron que éramos unos locos y que nuestra música era muy vulgar y ver que hoy en día países como México, Colombia, España, Israel están haciendo su versión de lo que nosotros cosechamos me hace sentir orgulloso de mí, de mi cultura y lenguaje", aseguró el cantante.

Esto lo hace ver con entusiasmo las mezclas de géneros que se han creado en el urbano, como en la actualidad está sucediendo con el regional mexicano y el reguetón, y pese a que no tiene gran conocimiento de artistas en el rubro, asegura que no está cerrado a hacer un tema de esta naturaleza.

Nicky Jam: mas que un show, una discoteca Leer más

"Me encanta la fusión, la mezcla de nuestra música con la de otros países, me gusta que México lo haga y estoy loco por montarme a cualquier colaboración, es una bendición ver que algo que empezó en un país tan pequeño como Puerto Rico esté en un país tan grande como México y que además está haciendo su propio sonido", contestó a Efe el rapero.

El cantante que prepara su primera gira para 2022 después del encierro por la pandemia, también aprovechó para mandar un mensaje de aliento a las personas que por timidez no se atreven a ser ellos mismos e invitó a las personas a confiar en si mismos.

"Me dirijo a las personas que son tímidos y tienen miedo porque me gustaría que no fueran así, tenemos ejemplos como Ed Sheeran que nadie sabía el talento que tenía y hoy en día él toca la guitarra y se vuelve loco todo el mundo. ¿Cuántas personas hay así con tanta magia adentro, que por tener pena no hacen nada en la vida?", finalizó el músico.