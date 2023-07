Naomi Campbell se convierte otra vez en madre

La top model Naomi Campbell (53) es mamá por segunda vez. Confirmó la noticia en su cuenta de Instagram. En la foto con la que presenta al niño, se puede ver cómo lo sostiene en brazos mientras su hija de dos años le toma la mano.

“Mi querido, quiero que sepas que eres valorado de manera inconmensurable, y que estás rodeado de amor desde el momento en que nos hiciste feliz con tu presencia. Eres un regalo de Dios, ¡es una bendición! Bienvenido, niñito. Nunca es demasiado tarde para ser madre”, escribió Naomi. Se desconoce si nació mediante un proceso de subrogación de vientre.

El anuncio ha llamado la atención de muchas figuras públicas. Ashley Graham, Kelly Rowland, Jackie Aina y hasta Donatella Versace la felicitaron.

En mayo de 2021, la británica sorprendió con la noticia de la llegada de su primera hija. “Esta preciosa, pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Me siento muy honrada de tener a esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”, expresó.

Tiene 53 años. Archivo

En febrero del 2022 a Naomi se la vio sosteniendo a su niña en brazos en la tapa de la revista Vogue. En la foto aparece la bebé de espaldas sobre el pecho de su mamá. La imagen fue tomada por el reconocido fotógrafo Steven Meisel.

Fue la presentación oficial de la pequeña al mundo la que generó atención mediática. En la entrevista concedida a Vogue, Naomi abrió su corazón. “Siempre supe que algún día tendría un hijo“, comentó. No quiso dar el nombre de su hija, aunque confirmó que no es adoptada. “Es mi hija biológica. Ella es lo primero. Todo lo que hago, lo hago por ella”. Además, en ese momento no descartó tener más hijos.

Sus ganas de ser madre y el proceso atravesado fue compartido con un círculo de seres queridos muy estrecho. La trasladó a su infancia de manera inevitable. “Me siento como una niña de nuevo. Estoy reviviendo canciones de la infancia, jugando, descubriendo cuántos juguetes nuevos hay ahí fuera. ¡Y muñecas! Cosas con las que nunca soñé”.

La identidad del padre de ambos niños también es un misterio. Naomi tuvo una relación entre 2018 y 2019 con el cantante de 27 años Liam Payne, pero nunca hubo noticias de un posible embarazo. Posteriormente, un fugaz amorío con el rapero inglés Skepta encabezó los titulares un tiempo.