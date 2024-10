Milena Bastidas: "Mi esposo es mi fan número uno"

A diferencia de la mayoría de soberanas que son solteras y sin hijos, Milena Bastidas es casada con Julio Alvarado y madre de dos niños, Julio Benjamín (4) y Adam Isaac (un año y medio). La virreina de la ciudad, que logró ese título el sábado 5 de octubre, es veterinaria.

Tiene 26 años y sus medidas son 89-65-92. De cabello largo rubio y alta (1,72 metros). Desde los 15 años modela, al principio lo hizo como pasatiempo, luego tomó algunos cursos, entre ellos, con Cecilia Niemes. El asesor de imagen José Hidalgo la preparó para este concurso.

Siempre aspiró a participar en certámenes de belleza. En 2019 (antes de la pandemia) hizo el casting para ingresar al Reina de Guayaquil, pero se enfermó con gastroenteritis y pielonefritis que se complicó con una desnutrición crónica. Aquello le impidió continuar en ese entonces.

¿Es decir que los motivos para que no consiguiera su objetivo fueron de salud?

Me adelgacé muchísimo. Ese año tuve mucha actividad y empecé a comer fuera de casa. Primero me dio gastroenteritis y después pielonefritis (una infección que se origina en las vías urinarias y posteriormente sube al riñón). Gracias a Dios no me contagié de covid-19. Estuve hospitalizada.

Aunque las reglas de los concursos ya no lo impiden no quiso quedarse con las ganas de llevarse una corona, a pesar de estar casada y con hijos.

En 2024 lo intenté de nuevo, era un sueño que lo tenía atorado, que lo aspiraba desde que era niña.

Estuvo a punto de ser la soberana de la ciudad. ¿Qué siente al haber estado tan cerca?

Siento que estoy en el lugar en el que debo de estar. Me siento feliz con la dignidad que ocupo. A Jenniffer Tutivén le correspondió ser la soberana. Trataré de hacer mi trabajo lo mejor posible.

¿Qué cree que vieron en usted?

Creo que las experiencias vividas desde el 2019 hasta el 2024 me enriquecieron. Antes era algo tímida, como ‘un pollito mojado’, volví más desenvuelta y madura. Me siento más proyectada.

Con su esposo. Cortesía

Se casó en pandemia

¿Generalmente el hombre latino es machista, cuando le planteó la idea de competir en un reinado, su esposo cómo lo tomó?

Tranquilo, él me apoyaba y me acompañaba a todo. La directora de la organización, Tahis Panus, lo felicitó cuando acudió a la reunión de padres, yo le pedí que asistiera como mi representante. Se nota que lo hace de corazón y se siente orgulloso. Es mi fan número uno. Mis suegros (Josefina y Julio) también han sido de gran apoyo.

El año de la pandemia fue complicado, pero en su caso se sumaron más situaciones estresantes…

Así es. Me casé ese año. Durante la pandemia nació mi primer hijo. El alumbramiento se complicó. No querían que fuera de manera natural por la crisis sanitaria que se atravesaba. Generalmente dar a luz en las primerizas es un proceso que a veces tarda más de lo normal. Me puse muy nerviosa, no podía quedarme mucho tiempo en el hospital para evitar algún contagio. Los centros de salud estaban llenos. Le tengo pánico a las operaciones por la anestesia. En el Hospital Universitario me indujeron el parto para que sea más rápido y normal.

A pesar de lo vivido recibió el mayor de los regalos, su hijo.

Por la pielonefritis me quedó delicado el útero y sumado a mis problemas hormonales que siempre he tenido no tenía muchas oportunidades de tener hijos, fui a control de mis quistes porque estuve tomando anticonceptivos como tratamiento. Ahí nos enteramos del embarazo, fue una sorpresa muy linda porque según mis antecedentes médicos no iba a poder tener bebés sola, sino con tratamiento.

Le encanta la guatita y la cazuela

Siente un gran amor por los animales. Cortesía

Como reina o como una ciudadana más, ¿qué lugares de la urbe recomendaría a un turista?

Uno de mis lugares preferidos es el Malecón. Creo que todos lo hemos recorrido en algún momento. Caminar por las calles céntricas de la urbe también es hermoso. El centro es muy histórico. Tal vez hay sitios que no son tan comunes, pero que vale la pena conocer, el jardín botánico lo visité cuando estuve de candidata. Ya había estado antes. Está muy hermoso. Otros lugares que recomendaría son el Mirador de Bellavista y el bosque protector Cerro Blanco.

Por la inseguridad se ha perdido la costumbre de caminar por las calles de nuestra urbe. ¿La recorre de alguna forma?

Ahora tengo como movilizarme, pero cuando estaba en la universidad durante los cinco años tomaba la Metrovía de ida y vuelta. Es una forma de conocerla.

Como buena guayaca, ¿qué comida prefiere y qué platillos invitaría a amigos o visitantes?

Una de mis huecas es El Jardín. Como visitadora veterinaria mis compañeros me lo recomendaron en varias ocasiones, me encanta la guatita, a la que le he cogido un gran amor, además la cazuela mixta. El verde es delicioso. Sufrí cuando era candidata porque nos llevaron a los cangrejales de los Sauces, pero los cangrejos estaban en veda.

Tiene la ayuda de sus padres y suegros

Cuando pica el bichito de los reinados, la mayoría quiere continuar, sobre todo ahora que los reglamentos cambiaron…

No lo sé. Primero quiero desempeñarme bien en este reinado. Luego veremos, siempre se dan otras oportunidades. José (Hidalgo) sabrá guiarme. Sé que se abren puertas y todas son bienvenidas.

No es imposible, pero ser esposa y madre de dos niños hace que tenga poco tiempo disponible. ¿Cómo alternará esas funciones?

Siempre he recibido ayuda de mi esposo, padres y suegros. Así he logrado equilibrarme y me extienden sus manos. Nos hemos organizado de tal manera que siempre hay alguien cercano a mis hijos por cualquier situación que se presente, así lo hacemos con todos los niños de la familia. Los parientes de mi esposo son muy unidos, aunque mis padres (Eva y Walter) son divorciados están dispuestos para lo que se necesite.

Junto a sus pequeños. Cortesía

Proyecto social con animales de compañía

¿Cuándo y cómo sintió que su vocación era ser veterinaria?

Desde niña sentí inclinación. La universidad la inicié trabajando como voluntaria en el proyecto Sacho, que se encarga de darle rehabilitación a la fauna silvestre. Tengo dos gatos, Samantha, de 16 años, y Sonic de casi un año. Mi hijo lo llamó así por la caricatura, además mi esposo tiene a Hartwin, un pastor alemán.

En su rol de veterinaria. Cortesía

¿Ese amor por los animales los unió a usted y a su esposo?

Fuimos compañeros en la Universidad Agraria del Ecuador. Él también es veterinario. Ahí nos conocimos. Antes de la pandemia iniciamos nuestra relación. Ya tenemos dos hijos. Pensamos en la niña, pero consideramos concentrarnos en los dos que ya procreamos. Mi esposo se hizo la vasectomía, si más adelante queremos volver a ser padres, tal vez se podría revertir el proceso. No descartamos adoptar.

Como veterinaria tiene la oportunidad de hacer algún proyecto social con animales.

Mi proyecto social se basa en terapia asistida con animales, canoterapia, en este caso con perros. Quiero darle más fuerza, con el fin de que se rehabiliten personas en situaciones vulnerables, eventos traumáticos o con una enfermedad catastrófica. La compañía de un animalito es positiva.

Tiene 26 años. Miguel Canales

Dicen que los perros pueden darse cuenta de que alguien padece cáncer antes de que la enfermedad sea diagnosticada.

Los perros tienen el olfato más desarrollado que nosotros. Huelen los cambios químicos y hormonales de las personas, se dan cuenta porque lo perciben. Un diabético huele más dulce, ellos lo sienten.

