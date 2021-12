A pocos días de acabarse el año, en momentos en que las plataformas de streaming están teniendo cada vez más poder, le mostramos un resumen de las producciones más exitosas.

Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, entre otras plataformas que siguen apareciendo cada año, se han convertido en las dueñas del tiempo libre de las personas. Cuando surge la frase “no hay nada que hacer”, siempre estará su serie favorita para hacerle reír o llorar nuevamente. También la posibilidad de engancharse con una nueva propuesta y terminarla en días o semanas, depende de su rapidez.

“¿Qué serie estás viendo ahora?” se ha convertido en una de las preguntas elementales (y obligatorias) cuando se tiene una conversación casual con algún amigo, y de la respuesta casi depende si el vínculo se mantiene hasta ahí o crece.

Al hablar del 2021 es casi imperdonable no mencionar El juego del calamar, sin duda la serie con más éxito en estos 12 meses, cuya aceptación ni siquiera los propios directivos de Netflix previeron. Acá le contamos sobre otras producciones que también se convirtieron en todo un furor.

La última canción que grabó Marília Mendonça con Dulce María Leer más

¿Quién mató a Sara?

Después de dos intensas temporadas, los fanáticos de esta serie mexicana producida por Netflix se llevaron una sorpresa tras anunciarse una tercera entrega. Asesinatos, secretos familiares, intriga, amor y lujuria son los elementos principales de esta historia que cautivó a muchos usuarios este 2021 y que, seguramente, con lo que viene seguirá llegando a más hogares y países.

Only murders in the building

Martin Short, Steve Martin y Selena Gómez son actores de distintas generaciones que se unieron para interpretar a tres personajes atrapados en un lujoso edificio. El trío se une por su pasión a los podcast de asesinatos reales, hasta que uno llega al vecindario donde están y todo da la vuelta. Una comedia con distintas capas de melancolía y soledad de Disney Plus que revela y explica la complejidad del ser humano.

Maid

Esta es otra producción de Netflix basada en una historia real que se ha ganado muchos elogios desde su estreno, además del primer lugar en tendencias por semanas en distintos lugares del mundo. Es una mirada a la pobreza y desigualdad desde la historia de una mujer que escapa junto a su pequeña hija de una relación violenta y abusiva. Se pasea por distintos albergues y trabajos temporales para conservar la custodia, pero parece que la sociedad no está a su favor. Hasta el momento no se ha confirmado si tendrá una segunda temporada.

Así vivió Guayaquil el estreno de Spider-Man No Way Home Leer más

Succession

Los fanáticos y las reseñas coinciden en que la tercera temporada de esta historia es la mejor que ha tenido la serie de HBO. El seriado muestra a una familia rica muy disfuncional, en la que los hijos se la pasan peleando por obtener el poder y traicionando a sus propios hermanos con tal de llegar más lejos. Hace tiempo que dejó de ser solo increíbles escenas de Nueva York y el sufrimiento de unos millonarios, sino que ha puesto a repensar sus vidas a quienes la miran.