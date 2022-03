Depende de los resultados, son muchas veces queridos y otras, odiados. A los hinchas no hay director técnico que les calce.

Sin embargo, no todo es fútbol. Además de dominar la táctica, los DT tienen la estrategia para ganar la aprobación de los aficionados desde otro ámbito. Quieran o no, son influyentes de estilo. ¡Claro!, los mejor vestidos; no todos.

Piero Hincapié la rompe en Instagram Leer más

Muchos de los que dirigen los equipos locales son extranjeros y, aunque vienen de culturas diferentes, sus prendas tienen algo en común: son elegantes, lo que los hace ver como ‘gentleman’ durante esos 90 minutos de mucha adrenalina.

En EXPRESIONES les mostramos quiénes son los que mayor mérito tienen a la hora de vestir. Quién quita que luego sean imagen de una marca de moda. Empezamos con Ismael Rescalvo, el español de 39 años tiene un reto: que Emelec gane el título que no logró en el 2021.

Pero como mérito al vestir tiene algunos. Demuestra que puede ir elegante sin llamar la atención. Evita las corbatas y opta por combinaciones de blazer con pantalones casuales. Es fan de relojes y pulseras, así que atentos a su muñeca.

Guillermo Sanguinetti

Guillermo Sanguinetti se distingue por su estilo casual. EXPRESO

De sangre uruguaya, es quien dirige al club Delfín. Sanguinetti nos ha mostrado una transición en sus estilismos. Si bien antes era fan de llevar blazers, ahora apuesta por looks más casuales para esos momentos de pura adrenalina. Las camisas con prints de rayas o cuadros son las que más lleva. Al parecer, las prendas deportivas les deja solo para las concentraciones.

Danilo Rosero, el nuevo productor de Solteros sin compromiso Leer más

Andrés García

Andrés García apuesta más por el uso de camisetas que de camisas. EXPRESO

Este técnico de fútbol español actualmente está cargo del Orense Sporting Club y quiere hacerlo campeón. Es uno de los DT más jóvenes y atractivos (hay que decirlo). En cuanto a looks, apuesta por los tonos claros. No es fan de las camisas, prefiere las camisetas combinadas con blazers y pantalones casuales y zapatos deportivos. Su barba, siempre prolija, levanta suspiros desde las gradas.

Jorge Célico

Jorge Célico sobresale por sus prendas clásicas. expreso

Desde hace poco asumió el reto de ser el nuevo DT de Barcelona con el afán de que el equipo logre el título nacional. En cuanto a imagen, Célico, de 57 años, es el más clásico. Él prefiere vestir ternos que lo hacen ver como un ‘gentleman’. Así nos demuestra que el fútbol y la elegancia no tienen por qué ser enemigos.