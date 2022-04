"¿Están listos para lo que se viene?" preguntó en inglés el cantautor italiano Matteo Bocelli en sus redes sociales. Este mensaje venía acompañado de un pequeño vídeo como adelanto de la canción 'Until She’s Gone' que canta junto a Sebastián Yatra.

Ambos tienen una estrecha amistad desde hace un par de años y por eso han decido publicar un EP en conjunto compuesto de tres canciones. Este trabajo tiene su sello romántico en los tres títulos de diferentes idiomas: en inglés (Until She’s Gone), español (Tu Luz Quedó) e italiano (Un Attimo di Te). Los temas fueron producidos por Mauricio Rengifo y Andrés Torres, que han dirigido éxitos multi platino como Despacito de Luis Fonsi. Matteo Bocelli escribió el tema con Jez Ashurst y Emma Rohan (Little Mix, Susan Boyle). Yatra colaboró con Matteo en la letra en español.

Sobre el estreno el hijo de Andrea Bocelli explicó: ‘Tu luz quedó es una balada romántica increíble, la cual tuve el placer de cantar con mi amigo Sebastián Yatra. Lo conocí hace dos años y conectamos de inmediato a nivel musical y personal. Me siento honrado de cantar esta canción con él en español, inglés e italiano. Es realmente un proyecto internacional”.

El vídeo oficial ya está disponible en plataformas digitales