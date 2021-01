Matías Polar: "Presentarme me dio identidad"

“Cuando vi que podía cantar mis sentimientos, ser un personaje aparte del mío me pareció increíble”. Este fue el determinante que llevó a que Matías Polar eligiera el mundo de los musicales como una constante. Cantar, actuar y bailar ha sido un sueño y ha puesto todo su esfuerzo para cumplirlo.

Ahora, luego de ocho años regresa a Ecuador para mostrar su talento en el escenario del Teatro Sánchez Aguilar en su primera presentación en solo llamada Celebrando a Broadway. El público podrá verlo interpretar temas de musicales que han marcado su carrera como Wicked, Dear Evan Hansen, El Mago de Oz y musicales de Disney, entre otros.

Su historia comienza desde los 9 años. “Me di cuenta que cantaba y que me gustaba estar en el escenario”, recuerda para EXPRESIONES. Su familia fue parte de esto al incentivarlo y criarlo con la expectativa de salir para estudiar artes escénicas en Nueva York, Estados Unidos, donde está Broadway, el reconocido distrito teatral más importante del mundo.

Pero, ¿Cómo lo hizo? Gracias a una beca que consiguió durante un ‘scout’ en Guayaquil, tuvo la oportunidad de graduarse en The American Musical and Dramatic Academy. Matías comenta que “realmente es de cuánto trabajo le pones. No fue fácil, pero gracias a eso pude graduarme”.

Aferrado a su camino

Su talento y experiencia vienen de una serie de pasos que fue dando poco a poco. Desde su debut en la presentación de 'El Rey y yo' para Danzas Jazz, Matías ha continuado en la búsqueda de lo que más le gusta hacer. Antes de graduarse de la academia en Nueva York, consiguió un papel principal en 'Speakeasy', obra que permaneció tres meses en cartelera.

“Toda la vida pensé que significaba todo para mí, presentarme me dio identidad. Saber que puedo cantar y estar al frente de gente en un escenario me identifica, pero más que nada significa una carrera”

También originó un show homenaje a Sir Tim Rice, quien escribió las letras de la ópera rock 'Jesucristo Superstar', del musical 'Evita' (en particular la aplaudida canción 'No llores por mí, Argentin'a) y de las películas de Disney 'Aladdin' y 'El Rey León'. ”Trabajé con él, me senté en la misma mesa con esta persona que creó todos estos musicales influyentes”. Este fue un proyecto que mantuvo unos cuatro años en cruceros.

Uno de sus trabajos más gratificantes fue el tour que duró un año en Estados Unidos para el musical Fame, que lo llevó a conocer a muchos artistas talentosos que formaron parte de lo que describe como una “hermosa comunidad”.

El show

Matías ahora quiere aprovechar la oportunidad para tener una conexión con el público de su país en su presentación el 29 de enero a las 9PM en el Café Vino Bar del Teatro Sánchez Aguilar. El público que asista puede esperar bastante Broadway con “canciones que a mi me inspiran y espero que a las personas también. Voy a cantar, actuar y explicar lo que vive cada personaje”, asegura.