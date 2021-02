El 2021 marcará la vida de Mario Cuvi (32), candidato a asambleísta provincial del partido Suma, de dos maneras diferentes.

La primera, su participación por primera vez en la política; la segunda, y la más importante, la llegada de su primer bebé luego de 7 años de matrimonio.

Como padre primerizo, el actual decano de la facultad de Derecho de la Universidad Ecotec, evidencia su emoción al hablar de su hijo, cuyo nacimiento fue previsto para el 24 de mayo.

Ese mismo sentimiento lo exterioriza al referirse con mucha seguridad, aunque es una cara nueva, de su llegada a la Asamblea y de sus principales propuestas. El joven abogado se sometió a El cuestionario de EXPRESIONES, aquí sus respuestas.

¿Cómo es eso de que le gustan que las camisetas le queden apretaditas?

Me gusta que sean justas porque me exige estar bien. Cuando siento que estoy engordando un poquito ya empieza a apretarme, eso significa que hay que cerrar la boca y hacer más ejercicios.

Los brazos tienen que estar siempre ‘tuqueados’, que se noten.

¿Sabes? no es que me fije en eso, es que normalmente la talla me queda bien, uso large y ya no es culpa (risas).

Me contaron que en los partidos de fútbol chocar contra usted es como hacerlo con un refrigerador. ¿Es como la mole?

Soy backcentro o de 5, que es volante de contención. Para mí es un halago saber que quien choca conmigo siente que es hacerlo contra un refrigerador y si es como una mole significa que estoy haciendo bien mi trabajo.

Entre los superhéroes, ¿sería Hulk?

Me cae bastante bien el personaje, pero por ahí algunos hablan de Thor. Me hicieron un meme alguna vez, pero me gusta mucho Batman, porque piensa bastante, tiene mucha creatividad y herramientas con su trabajo. Me agrada su forma de pensar que no es solo el súper poder, sino la capacidad de encontrar soluciones.

Cuando anda de campaña le llueven los piropos. ¿Le suelen decir que es guapo y encantador?

Dejo que la gente me diga lo que ve (risas). Qué lindo saber que es así, pero sobre todo lo que me da mucha emoción es que siento su empatía. Es esta honestidad y frescura con la que me ven siempre, soy muy directo para hablar, por eso a veces me dicen que es mucho para ser político. Pero lo voy a mantener siempre, porque la gente lo siente. Por eso no se ve una salida forzada para quedar bien, sino una conexión humana que me llena de muchas ganas para seguir trabajando.

Usted es una cara nueva, está dentro de los millenials. ¿Es cierto que le gusta escuchar a Bad Bunny?

Guillermo Celi: "Soy hombre de sumar y multiplicar" Leer más

(Risas) Honestamente me daban a escoger entre dos opciones, Maluma y Bad Bunny, me gusta muchísimo la música, escucho desde la clásica hasta Metallica. La música es alegría, pero ninguno de los dos es de mis artistas favoritos, pero me voy con Bad Bunny.

Como viajero empedernido, ha visitado 42 países, ¿tendrá tiempo para seguir recorriendo el mundo?

Por ahora vamos ahí. Absolutamente, junto a mi esposa Bibi, es una de nuestras pasiones desde que nos conocemos. Cada que podemos nos tomamos un tiempito y viajamos. Nos gusta conocer distintas culturas. Me encanta comer y probar platos de diferentes lugares. Como en carretas, en locales, comida que quiero probar. Es parte de la cultura y el viaje.

Bebé a bordo

Junto a su esposa habían planificado tener un bebé, no ahora, pero les va a llegar en 2021. ¿Ese niño vendrá con la cúrul bajo el brazo?

Un amigo me dijo ‘hermano, ese bebé viene con la elección bajo el brazo’. Lo curioso es que, sin querer queriendo, en el último eco, el doctor nos dijo que va a ser patriota, porque la fecha que puso para el nacimiento es el 24 de mayo. Mi hijo podría nacer el día de la posesión del nuevo gobierno. Ojalá no se adelante y tenga que salir corriendo, porque los asambleístas asumen el 14 de mayo. Ysi sucede, la familia es primero.

A los siete años de casados los sorprende la paternidad...

Lo chistoso es que habíamos decidido tener un hijo, lo estábamos intentando en abril. Después se empezó a hablar de este tema político y lo del Covid y dijimos que no era el mejor momento. Estábamos esperando pasar todo esto y luego lo volveríamos a intentar. Fue cuestión de decir eso para que al mes Bibi quede embarazada. Literal. Dejamos de estar con el estrés en la cabeza y vea lo que pasó. Me dicen que le ponga pandemia (risas).

¿Cómo se va a llamar?

Es varón y se va a llamar Mario Francisco, igual que el papá y el abuelo.

Su esposa es bogotana. Es su jefa de campaña, su coordinadora, le lleva la agenda. Lo tiene medido.

Ella es la dura. Definitivamente en la casa es la jefa. Maneja la campaña, el presupuesto, coordina las cosas. Las mujeres tienen la capacidad de ver la película completa mucho más que el hombre, nosotros somos muy dirigidos a hacer una sola tarea, ellas, en cambio, son mejores para organizarlo todo. Y en eso la Bibi es espectacular.

Ver a la misma persona las 24 horas ha llevado a muchas relaciones a la ruptura. ¿Cómo han logrado sobrevivir más de 15 años?

Muchos me preguntan que cómo lo hago. Nosotros nos hicimos cargo de nuestra empresa Club Buzzón, desde ahí trabamos juntos. Ella era la encargada de mercadeo y yo de la parte legal y administrativa. Cerrábamos y nos veíamos otra vez en la casa. No te digo que es fácil porque los dos somos controladores. Nos gusta tener el control de todo, a veces chocamos, pero hemos construido un equipo de trabajo súper chévere que hasta ahora llega a la Asamblea.

Ping pong

¿Arepa o pan de dulce?

Arepa, como las que cocina Bibi, para el desayuno, con mantequilla, queso y huevo. No le gana a un encebollado o un bolón, pero sí al pan de dulce.

¿Seco de pato o caldo de bolas?

Depende. El caldo de bolas de entrada y el seco de segundo. Me gusta comer. Por eso hago bastante ejercicio para poder comer más.

¿Los Simpsons o Tom y Jerry?

Tom y Jerry, Bugs Bunny, crecí con ellos.

¿Juan Gabriel o Roberto Carlos?

Juan Gabriel. Fui a un concierto de chiquitito Me gusta la música alegre.

Verónica Llaguno: "Seré la Mujer maravilla de la Asamblea" Leer más

¿Sumar o multiplicar?

Siempre sumar.

LO DIJO...

“En Australia, donde estudié derecho ambiental, empecé a trabajar de lavaplatos. Luego hacía 300 pizzas diarias en un restaurante italiano. Se dieron cuenta de que mi esposa y yo sabíamos de administración y fuimos los gerentes de los locales de una cadena grande de restaurantes”.

“Nos iba bien, pero no nos quedamos allá, porque hay que trabajar por el país. Honestamente hubo un momento en el que dijimos que estábamos cómodos, había facilidades para quedarnos, pero finalmente en el 2017 decidimos volver”.

“Sí, estoy en TikTok. Me pidieron los chicos hacer un video y les dije vamos, pero sin hacer cosas incoherentes, fuera de foco. No me hubiese vestido de viuda, respeto cada visión, pero no soy así. Me gusta mantener la coherencia”.