Mariah Carey, 30 años de una 'visión de amor'

Si hubo una cantante que disputó a inicios de los 90 el reinado de la música pop junto a Madonna esa fue Mariah Carey (50). La artista estadounidense debutó hace precisamente 30 años con un álbum homónimo del que se desprendió el éxito Vision of love que en el mes de agosto de aquel entonces llegó al número uno de la Billboard. La melodía en mención no solo logró la máxima posición en las listas de Estados Unidos, también lo hizo en el hit parade de Canadá y Nueva Zelanda. En estos países, coincidencialmente, el tema se mantuvo por cuatro semanas en el primer lugar. La composición de la autoría de Carey junto a Ben Margulie recibió tres nominaciones a los Grammy.

En la ceremonia de 1991, Carey ganó en la categoría mejor vocal pop femenina. Esto supuso la catapulta de esta artista a la fama y al éxito instantáneo, VH1 señaló a Vision of love como la decimocuarta mejor canción de la década del 90, mientras que About.com la ubicó en el cuarto lugar de su lista de los mejores éxitos pop de los 90. Muchos han dicho que la balada habla de la relación de una mujer con Dios, mientras otros apuntan a que se la dedica a su pareja. El videoclip generó la misma disyuntiva.

La cantante guayaquileña Diana Triviño es una de las seguidoras confesas de Mariah Carey, pare ella, Vision of love solo fue el inicio de una meteórica carrera que tuvo como protagonista a alguien que lo logró todo como mujer y artista. “En este tema te percatas de su capacidad vocal y el color de sus canciones que la han llevado al amor y el respeto incondicional de sus fans. Como no amarla, es tremenda artista, y su All I want for Christmas es infaltable en cada Navidad”.

Para el empresario ecuatoriano, radicado en Miami, Charly García, los años 90 fueron la mejor época de la artista. Cuestiona el hecho de que no haya contado con un buen management que no la hiciera mantenerse en la cresta en esta última década. “Recuerdo que Vision of love fue incluido también en álbum MTV Unplugged del 92 y es fabuloso, no me explico por qué en la industria de hoy figuran cantantes que no le llegan ni a la mitad de su talento. Para mí es una de las mejores voces que ha habido en la historia del pop. Su poderoso rango vocal y el nivel interpretativo lo reafirma también con I’ll be there y Without you”.