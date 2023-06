Siempre ha sido curvilínea, sin embargo ahora la diseñadora María del Mar Proaño (40) luce más delgada. Se encuentra en Europa, viajó a Madrid, Florencia y París. En esta ocasión su esposo Christian Bernal (46), con el que en octubre cumplirá dos años de casada, no la acompañó. “Mi gordito no pudo ir por trabajo. Es mi dupla perfecta”, dice entre risas y alzando la voz. Siempre habla en voz alta porque “tengo un problema con el oído derecho, se me rompió el tímpano hace algún tiempo, solo escucho un 50 % con ese oído”.

Ella y Luis Tippán son los asesores de moda de Los Hackers. Además prepara su próxima colección Barbie, inspirada en la muñeca con el mismo nombre.

Ya es una señora de las cuatro décadas.

Cada año que cumplo es una gran alegría. No tengo esos complejos mentales por el paso del tiempo. Siempre digo que envejeceré con dignidad y trato de sonreír y ser feliz. Aunque tenga problemas, no lo demuestro y soy positiva. Llevo una vida sana, duermo como la bella durmiente. Aprovecharé el viaje para caminar mucho.

Aunque se tratan de evitar, los dolores de cabeza siempre aparecen, como el problema surgido con Arianna Mejía. ¿Cómo va el proceso legal que usted inició contra ella?

El proceso sigue, es una persona que falta mucho el respeto a todos. Muchas veces la farándula le da protagonismo a alguien no por su talento, sino porque destruye. Al principio no iba a hacer nada, porque ella no tiene credibilidad, pero me cansé de tanto insulto. Se fue en contra de mi hijo (Boíta) y de mi esposo.

Mintió sobre mí. Además hice un comentario en el que defendí a Tábata Alvarado (hija de Pamela Palacios y Troi Alvarado), porque considero que es una niña linda y con talento. Hace daño a una familia, por eso sale en TV. La demanda ya está puesta. No soy perfecta, santa, ni víctima, pero soy una mujer que ha salido adelante con su esfuerzo. La prensa ha creado un monstruo porque le da espacio.

¿Qué es lo que ella alega?

Los próximos días saldrá la citación. Primero se la llamó a mediación, como lo hice con Marián Sabaté, (pero) no le interesó. Si queríamos que la demandemos, nos dijo su representante legal, porque no se disculpará. La mía no es la única demanda, tiene varias. Seguiré con el proceso. Todos los días ponía en redes sociales un montón de porquerías. No me importa que sea bipolar o lo que sea, eso no es justificación para hablar de la gente como lo hace.

¿Usted llegará hasta las últimas consecuencias?

Así es, aunque tome tiempo y dinero, no hay canje en este proceso. Tal vez a ella eso le funcione. Mucha gente me escribió, es increíble el odio que le tienen a esta mujer. Yo no me voy a cansar. Se mete con todo el mundo y pide respeto, nunca lo tendrá. Todos hacemos nuestro nombre y de nuestro apellido un imperio.

Todavía puede tener más hijos. ¿Lo ha pensado?

Ya no. Estoy locamente enamorada de mis perros, encontré a mi alma gemela (risas). Tenemos seis chihuahuas: Chiqui, Luis, Nina, Lulú, Ralph y Catalina. Christian tiene un hijo, Sebastián (21).

Con su esposo, Christian y sus mascotas. Juan Faustos

Ahora estamos dedicados a trabajar. Soy una mujer independiente, siempre lo he sido, y eso a él le gusta. Es un hombre generoso, no solo conmigo. Le gusta ayudar a niños pobres en diciembre. Practica la frase “manos que dan reciben” y lo hace de corazón. Con mi hijo es lo máximo, siempre está pendiente. Le encanta que me supere profesionalmente.

El tiempo pasa y se ha ido posicionando como diseñadora.

En un mes lanzaré la colección Barbie, en la que se usarán colores fucsia, morado... Existen diferentes Barbies en el mercado. Le estoy poniendo mucho corazón. Todas amamos esa muñeca, yo de niña las coleccionaba. Me compré una para inspirarme, la puse a mi lado para crear (risas). Tengo mucha ilusión. También hay una niña dentro de mí, no quiero que se vaya nunca porque es mi alegría.

Soy una mujer y niña a la vez. Siempre pongo la mejor cara; me he derrumbado, me he parado. No me quedo desde que me lancé de diseñadora. En octubre cumpliré 13 años en la moda. Nunca me pongo metas a largo plazo, para cumplirlas de inmediato. Usted y Luis Tippán tienen una tarea nada fácil: cambiar la imagen de los Hackers.

Durante los primeros programas de la nueva temporada, los asesoraremos, ellos luego serán libres de elegir el vestuario. Es un trabajo que hemos hecho con Luis Tippán porque necesitaban de urgencia un cambio de imagen.

Santiago Castro: “Era el look más terrorífico, una mezcla de Maluma y Quico. Sé que tiene un personaje, pero las medias muy arriba se ven fatales, así como las pantalonetas. Además pintarse las uñas... Le he dicho que se quite esos tonos verde, negro, amarillo... pero no quiere. Le aconsejé que use pantalones y, si le gustan las gabardinas, que se ponga blazer. Y si no le gustan las corbatas, un pañuelo. Es el más rebelde”.

Rey Vásquez: “Se pone colores muy oscuros y tétricos, debe usar tonos pastel por su tez. La ropa se la pone muy apretada”.

Dora West: “Es voluptuosa, debe quitarse las arandelas para evitar el look festivo. Es una típica latina”.

Lazito de la Farándula: “Él tiene un personaje, no hay que quitarle el lacito. Le cambiaría el pantalón corto, porque no es muy alto. Acepta los cambios, le encanta el chaleco, debe ponérselo sin cuadros para evitar verse pasado de peso. Más colores pastel”.

Dieter Hoffmann: “Que se saque el rubio y de paso con raíces. Eso es de terror. Usa los pantalones muy apretados y con el tiro alto. Debe llevar pantalones más sueltos”.

A pesar de los problemas legales que tuvo con Marián Sabaté por los comentarios imprudentes que hizo en 'Jarabe de pico' en 2017, ahora siguen como si nada...

Mi esposo la aprecia bastante. Nos fuimos a la playa porque la vi mal por la ruptura sentimental con Ulises. Todas sus amigas le ofrecen tomar, irse a la discoteca. Yo le ofrecí un plan más tranquilo, compartir entre parejas para que respire otro aire.

¿No teme que ella afloje la lengua de nuevo? Dicen que el que la hace una vez, la vuelve a hacer.

Ojalá que no pase, la quiero mucho y me dolió lo ocurrido. Se lo he dicho y le he pedido que olvidemos todo. Ya le di vuelta a la página. Lo positivo es que ella se arrepiente, pide disculpas. Eso no lo hace cualquiera.

¿Marián está rodeada de amistades que no le convienen y que se aprovechan de su popularidad?

Todos estamos rodeados de gente que no nos conviene, de ‘amigas’ que nos dan la espalda en cualquier momento. La gente la quiere, se lo demuestran en la calle. Muchas no tienen ese carisma que Marián tiene.

¿Considera que ha sido un error que se involucre con hombres más jóvenes que ella?

El amor no tiene edad. Lo que ocurre es que no se ve mal que el hombre mayor esté con jovencitas, pero si es lo contrario se lo critica duramente, se satanizan esas relaciones. Puede pasarle a cualquiera. En ocasiones las personas mayores son un equilibrio para la otra parte.

Lo que sorprendió es que en pocos meses decía que estaba enamorada de Ulises Paz y que se iba a casar.

Ella es una niña grande. Cuando ya se ha vivido, se quiere vivir sin pensarlo mucho.

¿La ha aconsejado?

Bastante. No soy amiga para solo reírme y salir. Respeto las decisiones de mis amistades, porque tenemos que vivir nuestros procesos, ya sean buenos o malos.