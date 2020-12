María Belén Herdoíza: “Pude pintar con flores días especiales”

Recorrer los espacios decorados por María Belén Herdoíza (28) es dejarse envolver en el aroma natural de las flores. Sus arreglos tienen una combinación de colores y texturas que da como resultado montajes que parecen sacados de un cuento.

Mientras conversa con EXPRESIONES, cuenta cómo hace un año y medio hizo de su pasión un emprendimiento que tomó impulso en los días de pandemia. “Pude pintar con flores días especiales”, dice. Es que para ella la decoración floral, más que cualquier otra cosa, es una demostración de amor.

Pero en estos momentos, también lo es de empuje y entusiasmo. “En la cuarentena me di cuenta la fuerza y la valentía que tenemos las mujeres, sobre todo quienes somos madres”, comenta mientras confiesa que su hija de 3 años es su motor diario en este emprendimiento.

Mercedes Pesantes, moda para la mujer real Leer más

Para ella, bajar los brazos no fue opción. Al contrario, evolucionó y supo manejar las adversidades aun cuando había temor.

Desde el mes de junio empezó a reinventarse. “Los eventos no se iban a dar, estábamos en medio de la pandemia. Entonces comencé a escribir una lista de las cosas que me gustan y al día siguiente ya tenía armado un paquete de servicios a domicilio. Sin embargo, el problema fue el traslado de flores desde las comunidades. Fue una lucha conseguirlas y los precios estaban elevados”, recuerda.

Pero en ese camino no iba sola, la clave fue aliarse entre más mujeres emprendedoras. “Me uní con una diseñadora de inmobiliarios mientras yo hacía los arreglos. Entonces sacamos combos juntas y ahí no hubo quien nos pare”, cuenta.

Aniversarios, cumpleaños, matrimonios son algunos de los eventos en los que María Belén da rienda suelta a su creatividad para decorar, alegrar y generar esa felicidad instantánea con la vitalidad de las flores. “Cada evento está hecho con amor y eso lo perciben los demás. Me pasó en un matrimonio reciente; la novia llegó, aún no estaba maquillada, y cuando vio la decoración empezó a llorar de felicidad. Entonces ese tipo de reacciones me llena el alma”, agrega.

Pasión en la sangre

El amor por las flores lo heredó de su bisabuela, fundadora del Club de Jardinería en Quito. Cortesía.

Aquel gusto por las flores lo lleva en su ADN. Su bisabuela, Beatriz Herdoíza de Patiño, fue quien fundó el Club de Jardinería en Quito. Además, era jueza de arreglos.

Las flores han sido un elemento siempre presente en su familia paterna. Por eso la pregunta de por qué no dedicarse de lleno a esa pasión surgió de forma natural. La decisión por emprender llegó hace más de un año mientras residía en Guayaquil.

Y aunque para María Belén esto ha sido empírico, es notable como casi todos quienes se dedican a las flores vienen de profesiones ligadas a la estética. En su caso, estudió diseño de producto en Cuenca. “Estoy convencida de que la decoración tiene que ver con la habilidad y el buen gusto”, sostiene.

Karen Schulze, el arte de crear femineidad Leer más

De ahí que para ella es imposible hacer una decoración sin una selección exhaustiva y de primera mano. Armonía, proporción, color. Todo eso lo logra en sus arreglos.

Su trabajo es personalizado, no hay dos iguales; la elección de flores la hace a partir de aquellas que llegan de la Sierra (Latacunga, Quito, Ambato) y entre sus favoritas enumera desde eucaliptos, hortensias, ranunculus hasta anémonas, las cuales brillan por sí mismas en diferentes recipientes como jarrones, cestas, entre otros objetos, que son colocados bajo el estilo moderno y elegante de María Belén. “Llego a mezclar de cinco a seis variedades florales. Eso es lo que me diferencia; la textura y color que le doy a los arreglos. El talento no podría compararlo con el que tenía mi bisabuela, ella era una dura, pero creo que voy por buen camino”, sostiene.

Flores secas en tendencia

Si bien esta época del año tiene sus flores protagonistas, María Belén se está preparando para el 2021 con propuestas que ya están en España.

En este mes los eucaliptos, pinos, cipreses y hortensias toman protagonismo en la decoración navideña. Sin embargo, asegura María Belén que ya se empiezan a introducir las tendencias 2021 en los eventos. “La decoración con flores secas se va imponer fuerte. Se las deshidrata y se las utiliza en los espacios. Ya se está usando en las bodas de España y próximamente acá”, explica María Belén.