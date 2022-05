Mare Cevallos en el programa The Narigón Show.

Esta pareja que se conoció en el reality 'El Poder del Amor', en Turquía, iniciaron una relación que en poco tiempo se convertiría en una de las más queridas tanto en Bolivia, lugar que visitaron durante el programa y donde afianzaron su amor, como en Ecuador.

Mucho se especuló desde que María Mercedes Cuesta, madre de Mare, alertara al fandom 'Mandres' sobre esta relación.

"Si, pero sucede y en todo caso uno tiene que dividir la parte personal con la parte laboral. Yo me alegro que Ecuador haya acogido a Andrés y que él esté trabajando aquí, está trabajando en un proyecto de Ecuavisa, me parece maravilloso".

Los rumores sobre el rompimiento iniciaron, pero ninguno de los involucrados salió a confirmar o desmentir nada.

No fue hasta este 28 de mayo la actriz hizo publico el final de su relación mediante un live y luego en una historia de Instagram, recordando los buenos momentos y los aprendizajes que se lleva de todo el tiempo compartido.

"La mejor enseñanza que me llevo de esta gran historia es que las cosas no son siempre fáciles, pero que por lo que se quiere se lucha, se da todo, para que si en algún punto las cosas se terminan o por cosas de la vida hay que tomar otros caminos, hacerlo con la certeza que no quedó nada por decir ni hacer, más que desearle toda la felicidad del mundo", es parte de lo que escribió Mare en sus historias.

Actualmente Andrés está en Ecuador y con nuevos proyectos en Ecuavisa.