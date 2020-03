Mafer Pérez: "No hice a mi hija en una noche de aventuras"

“Disculpen la facha de mamá”. Es lo primero que dijo antes de saludar al equipo de EXPRESIONES. María Fernanda estaba con un look cómodo de casa: shorts, camiseta y zapatillas. Un estilo alejado a la imagen producida que ella presenta en la pantalla. Su casa tenía una fragancia floral. La decoración moderna y minimalista se opacaba con los accesorios de su hija, Alaia Isabella, de dos meses de nacida. El coche por aquí y el colecho por allá. En ese escenario los ojos cafés de la actriz brillan más cuando habla de la maternidad.

¿Ser mamá qué impacto tuvo en tu vida laboral?

Tenía una propuesta para ser la protagonista de una telenovela, pero cuando les dije a mis jefes sobre mi embarazo automáticamente me respondí en la cabeza con un ‘ya fue’.

Querías ser mamá a los 20, pero Alaia llegó 7 años más tarde...

Siempre quise ser una mamá joven. Ese fue mi sueño. Pensé que no llegaría el momento, pero me convencí que el tiempo de Dios es perfecto.

¿Van a venir más bebés?

¡Sin duda! Quiero que mi hija tenga hermanos. Te cuento que tengo dos hermanos de padre y madre, dos medias hermanas y una hermanastra, se escucha feo este término, pero nos llevamos súper bien. Como si fuésemos hermanos de sangre.

Revivamos un momento, ¿cómo fueron las reacciones de tu familia cuando se enteraron de tu embarazo?

Me enteré a las cuatro semanas, las primeras personas en saberlo fueron mis hermanos. Esperaba el día del cumpleaños de mi mamá para contárselo, pero no aguanté. Ella estaba en mi casa y como es adicta al ejercicio se fue a caminar dentro de la ciudadela, y cuando llegó se encontró con el regalo sobre la mesa, saltó de alegría. A pesar de que no se esperaba un hijo de mi parte por ser la soltera.

¿Y tu pareja?

No teníamos una relación formal. Por ese motivo no se lo conté. Él se enteró por los medios de comunicación.

En las redes sociales cuestionan sin piedad este tema...

Muchas personas no tienen el tino para escribir. Nuestra relación no tenía compromisos. Tampoco hice a mi hija en una noche de aventuras. La niña está inscrita con mis apellidos y por amor a ella no le voy a quitar el derecho de tener a su papá. Si él quiere aparecer mañana, en dos años, lo puede hacer, y si decide acercarse a mi bebé a los 15 años, ahí sí no puedo hacer nada, ella se encargará de juzgarlo o no. Lo que te puedo decir que el padre de mi hija es un buen muchacho, buena persona.

Nació Alaia y una mamá emprendedora...

Soy adicta al trabajo. Ahora tengo un motivo por el cual debo producir más. Acabo de sacar una línea de trajes de baño para madre e hija, gracias a Dios me ha ido muy bien. Dicen que los bebés nacen con el pan bajo el brazo, pero mi hija me vino con la rosca de reyes.

Una ventaja y una desventaja de la maternidad...

La ventaja es ver como un pedacito de gente te alegra la vida. Cuando la veo sonreír se me olvida todo. Ella me cura.

La desventaja es que cada vez aparece un dolor nuevo (risas). Los pezones duelen muchísimo en el proceso de la lactancia.

Si pudieras retroceder el tiempo, ¿cambiarías algo?

Nada. Todos mis logros y tropiezos han forjado la mujer que soy.

Si tuvieras delante de ti a un grupo de mamás primerizas ¿qué les dirías?

¡Bienvenidas a esta aventura! Ser mamá es caótico, pero no se estresen para que no estresen al bebé. Es normal llorar con ellos cuando lloran y no sabemos el por qué.