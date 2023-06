La vulnerabilidad suele asustar a la gente que no está preparada para verse a sí misma o a otro en su estado más puro y noble. Valientes son los que abrazan ese sentimiento y sacan de allí la fortaleza para compartirle al mundo lo vivido y aprendido en esos momentos.

Los artistas acostumbran a hacerlo. Pararse en un escenario frente a una multitud, además de ser un acto poderoso, puede ser también de mucha conmoción. Madrigal ofrecerá su segundo show como solista el próximo 24 de junio en la tercera edición del festival Wankabeats en Guayaquil, y está atravesando por una serie de emociones previas.

Aunque la experiencia la tiene, con su proyecto en solitario, que lo describe como muy personal y familiar, la dinámica cambia ya que, aunque está acompañada de sus músicos, la atención recae en ella.

“Me gusta volver a sentir esos nervios porque te vuelven a disparar todo. A pesar de que hayas pisado tantos escenarios y lugares, es como volver a empezar”, cuenta la artista en una conversación que mantuvo con EXPRESIONES.

¿Qué tan diferente es hacer un show de Madrigal en comparación a los otros en los que se presenta?

Son dos dinámicas distintas. La una es muy grupal y teatral, y este es un proyecto nuevo que con el tiempo va tomando forma y vas interiorizando mucho la manera en la que expresas lo que estás cantando. El enfoque ahora está en hacerlo bien y disfrutarlo, más que en adornarlo con otras cosas. Quiero relajarme, porque este proyecto es mucho más vulnerable y personal. Me voy a enfocar en expresar lo que dicen estas letras y en transmitir lo suficiente con lo que estoy cantando. Es un viaje hacia adentro.

En referencia al número de canciones que tiene en su proyecto, un usuario escribió en redes: “De lo bueno, poco”. ¿Cómo se siente al leer esto viendo lo rápido que se mueve la industria actual?

Yo hice este proyecto porque quería hacer algo en homenaje a mi familia. Mi primer objetivo era que mi papá alcance a escuchar la mayor cantidad de canciones posibles, pero cuando te metes en un proyecto y sabes lo que conlleva en tiempo y dinero, te das cuenta de que no va a poder ser tan rápido como quieres. El ‘fast music’ tiene otro tipo de recursos y de planes. Yo decidí que este proyecto vaya fluyendo. Tengo muchas canciones que ya están hechas, pero cada una la quiero sacar en un momento en el que pueda trabajar toda la parte gráfica, y eso lleva tiempo. Al comienzo, sí quería sacar todo más rápido y luego dije no, debería ser cada vez que pueda y que todo se dé para que esté todo el producto, por así decirlo, completito.

Pero, ¿el disco está en camino?

Las canciones ya están elegidas y grabadas, pero hay unas que todavía le faltan el proceso de mezcla y de máster. Esperemos que lo pueda lanzar este año, voy viendo poco a poco. Ahora voy a sacar una nueva canción, eso puedo adelantar.

Tiempo es un tema que habla de la presión que cargan las mujeres en la sociedad. Desde el lanzamiento, ¿cómo le sigue atravesando ese concepto del “deber ser”?

Yo me he enfrentado a eso tantos años, ya tengo 43, y la pregunta mediante pasaba el tiempo era: ‘¿Y, para cuándo los hijos y el matrimonio?’. Yo nunca tuve en mi mente eso de casarme y tener hijos. Obviamente, me cuestioné en algunas etapas de mi vida si lo quería o no y, al final, siempre decidía que no. Dependiendo del círculo en el que estás, la pregunta es con un tono distinto, siento que cada vez es menos. Yo ya lo he dejado claro en las canciones o a veces publico sobre eso en redes sociales, que ya no es tan recurrente, pero siempre lo fue. Se ha ido alivianando con el paso del tiempo.

La timidez en el mundo artístico

A los artistas se les suelen atribuir características como ser extrovertidos innatos y el gustarles ser el centro de atención. Aunque la conversación con Madrigal fue vía Zoom, se percibió que ella es todo lo contrario. Ante esa percepción, aparece la siguiente interrogante: ¿Puede un cantante ser tímido y sentirse cómodo con eso?

Ella responde: “Yo me acuerdo de que hace muchos años, a un director de mi grupo de teatro preferido de Medellín, que era el Teatro Matacandelas, yo le decía: ‘Pero es que yo soy muy tímida, yo no sé cómo podría pararme y hacer todo esto’, y él me dijo: ‘El teatro es para tímidos’. Creo que esta oportunidad de encarnar un personaje y salirte de tu timidez y ser otro es lo que te ayuda a pararte en las tablas. En estos días yo cómo hacer para que Madrigal también sea un personaje y no sienta que soy yo enfrentándome a mis miedos ante todo el mundo. En Swing Original Monks, tengo un personaje y eso me ha ayudado a enfrentarlo. Al comienzo, cuando yo estaba en un escenario daba la espalda todo el tiempo, queriendo esconderme. He ido poco a poco trabajando en eso y dejando que esta timidez se transforme. A medida que vaya tocando más en solitario, me voy a ir liberando de un montón de cosas. Es chévere porque es también un trabajo de salud mental”.

¿La edad es un impedimento?

Acerca de la carga que se siente al llegar a cierta edad y pensar en dejar o no de hacer cosas que a uno le gustan, Madrigal comparte la siguiente reflexión: “Esto ha sido un trabajo fuerte para mí y lo sigo trabajando todavía. A veces está el pensamiento de: ‘Se me está acabando el tiempo, me estoy envejeciendo, ya a esta edad para qué empezar un proyecto solista’, y cosas así que se te van metiendo en la cabeza. En realidad, todo eso son creencias, pero se puede ser y hacer lo que uno quiera en cualquier momento”.