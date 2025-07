Luis Antonio Ruiz: Los médicos lo mandaron a descansar y que evite el estrés

Los amigos del periodista Luis Antonio Ruiz (50) están preocupados porque ha presentado ciertos problemas de salud tras la operación del cerebro (en donde se le colocó una válvula) a la que se sometió en abril. Por este motivo se ha ausentado de su trabajo en la radio.

(Te invitamos a leer: Úrsula Strenge: Su hija Camila iniciará tratamiento de medicina regenerativa)

La expresentadora Gabriela Pazmiño Yépez, quien fue su compañera en Teleamazonas, comentó: “Han aparecido lagunas mentales, algunos olvidos, confusión. Se encuentra en casa en reposo. Los médicos le han dicho que no puede estresarse, incluso que evite el uso del teléfono celular. Darle ánimo es lo mejor que podemos hacer”.

Las consecuencias de las quimioterapias

El 28 de abril ingresó al quirófano del hospital Teodoro Maldonado Carbo tras ser diagnosticado con hidrocefalia. Entonces se le colocó la válvula en el cerebro.

En una entrevista con EXPRESIONES en mayo, Luis Antonio manifestó: “Todos tenemos líquido cefalorraquideo, el exceso se diluye solo. En mi caso, no ocurrió así por la quimioterapia que me aplicaron debido al cáncer (linfoma no Hodgkin) que padecí hace seis años. Seguramente fue una consecuencia. Si ese líquido no se lo sacaba, corría el riesgo de que mi cabeza se hinchara u oprimiera el cerebro. Era necesaria la cirugía en la que me colocaron una válvula”.

Cezar Augusto: El modelo procederá legalmente contra quienes lo desacreditaron Leer más

Tiene casi 30 años en el periodismo, de los cuales aproximadamente 20 laboró en Teleamazonas. Hasta marzo estuvo en la revista En contacto al frente del segmento comunitario. Después de su operación volvió a We canal y a WQ radio.

Los problemas que se pueden presentar

Una válvula en la cabeza, generalmente utilizada para tratar la hidrocefalia, puede presentar diversos problemas. Los más comunes son la obstrucción, infección y mal funcionamiento, lo que puede llevar a un aumento de la presión intracraneal y síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómitos y problemas de visión o equilibrio.

En 2025, él llegó al medio siglo de vida. Sus amigos, Carlos Julio Gurumendi, Paúl Tutivén, María Josefa Coronel y Gabriela están pendientes de su estado de salud.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!