Lucía Jaramillo: Son notorios sus retoques estéticos

La expresentadora y política Lucía Jaramillo luce diferente y es notorio que se ha hecho retoques en el rostro, sobre todo en sus labios. Se ven más gruesos. Cuando se le consulta, dice que sus cambios se deben a dieta y ejercicios. ¿Ustedes qué opinan?

La expresentadora está dedicada a la política. Archivo

José Luis Calderón pide asilo



En enero del 2024, el comunicador José Luis Calderón vivió una experiencia traumática cuando un grupo de terroristas se tomó las instalaciones de TC y fue amenazado. En marzo por falta de garantías, según él, para seguir trabajando decidió renunciar. Ahora vive en Estados Unidos, donde ha solicitado asilo con el fin de obtener permiso para trabajar y seguridad social.

“La pretensión es quedarse. Yo soy divorciado y no tengo hijos. Soy optimista en que pueda encontrar posibilidades dentro de mi ámbito laboral. Por ahora mantengo encuentros y contactos con colegas y la comunidad latinoamericana local”. José Luis Calderón se encuentra en Miami.

Agustina nació



Agustina, la hija de Jennifer Pazmiño, nació el 16 de mayo. Es grande y hermosa. Será la reina de la casa, porque la exsoberana tiene dos varones (Wladimir y Maximiliano). Sus amigos Marlon Acosta, Andrea León, Marjorie Cevallos, José Hidalgo... le enviaron felicitaciones. Agustina es un nombre de origen latino, común en países como España y latinoamericanos como Chile y Perú. Su significado es santo o consagrado. Las mujeres que se llaman Agustina se caracterizan por ser valientes y fuertes.

Elizabeth Cader pide amabilidad



“Sé amable, todos están luchando una batalla que no conoces” es el mensaje de Elizabeth Cader tras el anuncio de que ella ya no será la madre de un bebé de Don Day. Y añadió en su cuenta de Instagram que muchas personas critican, se dejan llevar por lo que ven en redes sociales, o aun peor, inventan, “como si no fuera suficiente con la vida misma que está llena de situaciones de todo tipo, tanto buenas como no tan buenas. Somos figuras públicas, ¿pero por ello nos libramos de este tipo de situaciones dolorosas e incómodas? Claro que no. Estamos atravesando momentos difíciles, sin embargo somos una familia que es temerosa de Dios, confía en sus procesos, en los planes que tiene para nosotros”.

