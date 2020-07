Luchiana Hakman: "Dejo mi corazón quebrado en Ecuador"

La cantante, por más de una década, brilló en los escenarios de Guayaquil, tanto como solista como por haber sido integrante de Time Project Band, una de las bandas más populares del Puerto Principal. Lastimosamente, la artista, es una de las víctimas de la pandemia del COVID-19, no por estar enferma, sino por la falta de trabajo. Esto ocasionó que la soprano regrese a su país de origen el próximo mes. Luchiana compartió su último manifiesto con EXPRESIONES.

1 “Dejaré Ecuador, vuelvo a Ucrania, pues quiero estar con mi familia. Soy hija única y no puedo permanecer lejos de mis padres en tiempos de pandemia. Además, como artista, en estos momentos no hay trabajo, no hay contratos para shows ni presupuesto para fiestas y esto afecta mi economía”.

2 “No sé si será para siempre este adiós, no sé qué pasará mañana, pero siento la necesidad de volver a mi país”.

3 “Mi partida no es un truco publicitario, poca gente lo sabía y me ha dicho que tomé la decisión correcta. Me ha costado lágrimas y noches sin dormir”.

4 “Tras doce años de estar en Ecuador llegué a quererlo mucho porque me dio tantas oportunidades. Crecí como artista, experimenté con mi voz y conocí gente maravillosa. Pienso regresar en algún momento, bien sea para cantar o para radicarme de nuevo”.

5 “Como vivo sola, es difícil mantenerme acá cuando lo único que sé hacer es cantar, porque vivo de mi voz”.

6 “Veremos qué pasa, me voy sin expectativas, puede que mañana me enamore de un hombre en Europa, me quede a vivir allá o labore en otro continente. Voy a tocar las puertas y veremos cuáles se abren”.

La artista afirma que en Ecuador, le rompieron más de una vez el corazón. Christian Vinueza

7 “Sin trabajo y sin familia me deprimí. Me costó el encierro, no producir, no generar, no ver ni sentir al público, me afectó emocionalmente. No estoy acostumbrada a hacer esos shows virtuales en vivo, no es lo mío definitivamente”.

8 “El 24 de agosto es la fecha programada para viajar a Ucrania”.

9 “En Ecuador dejo una gran parte de mi corazón y me llevo conmigo toda la experiencia y los conocimientos que adquirí. Llevaré también el respeto, el cariño de los amigos, del público y de la gente que conocí. Dejaré en Guayaquil un corazón quebrado”.

10 “Pude haber roto corazones, pero también me lo rompieron a mí (risas). La vida es así, no me arrepiento de nada. He vivido y he sentido todo y esas emociones las puedo llevar a la música y mostrarme tal como soy frente a un escenario”.

11 “Experimenté lo que es el amor y el desamor. He llorado y he reído”.

12 “Sé lo que es volar cuando estoy enamorada y lo que significa una ruptura que te duele tanto que no puedes levantarte de tu cama porque te niegas a aceptar que esa persona no estará más en tu vida”.

13 “Extrañaré un montón la comida ecuatoriana, el ceviche, el bolón y la cazuela. En Ucrania no existe el plátano verde, pero llevaré la receta del seco de pollo, puede que abra un restaurante de la comida latina (sonríe)”.

EN CORTO

Si fuera un perro sería un cocker.

Sus dúos soñados son con Renée Fleming, Kiri Te Kanaw, Anna Netrebko.

Admira como tenores a Andrea Bocelli y Juan Diego Flórez.

Solo tiene miedo a tres cosas en este mundo: Las ratas, los murciélagos y a las alturas.

Su heroína es Mary Poppins.

Nunca la asaltaron en Guayaquil.

Vio la muerte de cerca tras sufrir un accidente de tránsito. Un automóvil que iba delante de ella chocó contra otro carro que venía en sentido contrario y fallecieron sus ocupantes.