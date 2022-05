Tras su paso por Ecuador, donde ofreció en tres ciudades su monólogo Naturalmente rubia, EXPRESIONES conversó con Lorna Cepeda. El encuentro fue en Quito y, pese a la presencia incómoda y atosigante de su mánager, María Camila Valencia, la recordada Peliteñida de Betty la fea se mostró siempre afable, simpática y sin rollos al momento de responder.

¿Todavía hay estigmas con las rubias o eso es cosa del pasado?

No. Desafortunadamente, a estas alturas de la vida los estigmas todavía existen, no solo con las rubias. Hemos avanzado un montón, pero todavía nos falta mucho. Mira los dichos y las bromas, todavía ‘maman gallo’ con comentarios como “mira que es rubia, no entendió” o “tiene un marido que la mantiene y por eso tiene un Mercedes”.

Pero en su caso fue una bendición.

Puede que parezca que sí, pero yo sí sufrí eso, me tocó luchar muchas veces cuando me trataban así o con frases como “ella es rubia, déjala”. Si llegué a ser popular en el colegio fue por mi temperamento y por mi sentido del humor. Pero si perdía en una materia, qué montada más tenaz.

¿Los chistes de rubias le hacen gracia o no?

En este momento está difícil el tema porque debes manejar el asunto de una manera distinta, hay gente que se ofende por muchas cosas. Yo tengo callos y lo que me digan no me importa.

Pero son temas que usted aborda en su monólogo...

Hablando sobre mi experiencia y derrumbando mitos, cosas que a mí jamás me pasaron porque sí leí a Jorge Luis Borges (risas).

¿Por qué nunca se meten con los rubios?

Es algo que no entiendo. Creo que es un tema de mujer, es algo muy femenino. Nunca escucho que por ser pelinegra o pelirroja tal cosa.

Pero sí sabe que hay rubias en la historia que se han sentido orgullosas de exponerlo. Hubo una actriz en el viejo Hollywood que se llamaba Tallulah Bankhead, quien ofrecía fiestas en su casa desnuda para que vieran que era rubia natural.

Ay qué lindo, pero eso no va a pasar conmigo (risas). Gracias no, paso. Podríamos mostrarlo de otra manera.

Lorna Cepeda en el rol de Rosaura, continúa con las grabaciones de la nueva versión de clásica la telenovela colombiana Hasta que la plata nos separe. Cortesía G7 Pro

En este viaje que emprendió hace 25 años, ¿qué encuentra cuando mira por el retrovisor?

Me asombra haber pasado por tantas cosas. Descubrí que nada permanece igual, todos son momentos. Algunas veces estás arriba, otras en la porra y, en ocasiones, enclenque. Pasas por éxitos y fracasos que lo que hacen es fortalecerte si los sabes manejar, hablando de una manera espiritual.

Tengo entendido que su vida espiritual es muy rica.

Eso espero. Si no, hace tiempo me hubiera ido.

Es devota a la Virgen de Guadalupe.

En México me campanean de la Virgen de Guadalupe para pedirle cuánta vaina.

Aparte de Patricia Fernández en Betty la fea, ¿qué otros personajes la marcaron como actriz?

La gente se olvidó de que fui Patricia cuando interpreté a Lola en Casados con hijos. Después hice Petra, la Celosa, en Chepe Fortuna y también se olvidaron de mi papel en Betty (la fea). Cuando estoy en la costa de mi país, la gente me llama Lorna o Celosa. En Colombia no me dicen Peliteñida, pero salgo y obvio que sí.

La barranquillera confiesa estar nuevamente enamorada y pronto se casará con Juan David Morelli. Cortesía G7 Pro

Sé que ahora graba una nueva versión de Hasta que la plata nos separe. ¿Para encarnar a Rosaura vio lo que hizo María Helena Doerign en 2006?

No, porque cuando dieron Hasta que la plata nos separe, yo estaba haciendo una telenovela en Argentina y no alcancé a verla, pero sé que les fue superbién y fue un exitazo la primera versión. Quería chismosear un poco con lo que hizo María Helena, pero no se dispone de mucho material en las plataformas. Entonces me fui a ciegas con mi personaje.

¿Y cómo es Lorna cuando no hay luces ni cámaras ni flashes ni textos por aprender?

Muy relajada, cuando salgo de grabar y ahora que tendré dos semanas de vacaciones... me gusta estar tranquila, comer todo el día, estarme echada si quiero. Disfrutar de mi familia, la gente que amo. Yo realmente solo me maquillo cuando trabajo.

El humor ha sido un bálsamo para usted en momentos de dolor.

Totalmente, no queda más que reírse. La risa es un componente fundamental para tu sanación.

¿Y qué otras herramientas ha utilizado en la adversidad?

Yo siempre digo que tú no puedes andar en esta vida sin fe. Y no hablo de religión, porque es algo que va más allá de lo que tocas o ves. He vivido cosas difíciles, pero la fe me ha sostenido de muchas formas. A mí me dio cáncer de piel, estaba muy avanzado en su momento, pero me curé. Recuerdo que el médico, que era ateo, no lo entendía. Antes de eso, yo me entregué y dije: “Si esto va a ser para mí, estoy lista, hagámosle”; pero claro, no quiero pasar por eso otra vez. Los tuyos sufren si te ven mal, así que depende de ti cómo los hagas sentir.

“Estudié psicología en la Universidad del Norte (Barranquilla). Me quemé mucho las pestañas, me costó. Esa carrera es maravillosa”.

¿Pero en qué ocasiones pierde los estribos?

Uy no, yo soy loca, amor. A mí no me pueden atracar y ojalá no lo hagan nunca, porque las veces que me ha pasado, yo me enfrento. Todo lo que sea injusto, despierta algo en mí, me da rabia si veo injusticia en la calle, me quiero meter. Te puedo decir cosas terribles, yo furiosa... pero no es usual.

¿En qué otras cosas saca buenas notas, un 10/10, además de actuar?

En ser mamá. Yo me merezco un 11, olvídate. Y en hacer ejercicios, en la vida fit, en comer zanahorias y esas cosas.

¿El amor toca a su puerta otra vez?

Sí, hoy mis ojitos brillan nuevamente (muestra el anillo de compromiso que le dio Juan David Morelli). Después de mucho tiempo, no es que haya quedado traumatizada con el tema, pero me tocó atenderme un poco. Soy una mujer muy activa, estaba tan preocupada por otras cosas que ni pensaba en el amor. Siempre dije que no volvería a suceder, pero no sé qué pasó (sonríe).