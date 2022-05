Lily Collins lista para grabar la tercera temporada de Emily in Paris

Lily Collins ha enamorado audiencias en todo el mundo luego de su papel estrella en la serie Emily in Paris, un producción de Netflix creada por Darren Star que está próxima a empezar el rodaje de la tercera temporada.

Fue la propia actriz quien compartió una foto en su cuenta de Instagram anunciando que había llegado a la capital francesa, y todos saben que su estadía ahí tiene un solo motivo. En el aeropuerto se encontró con una imagen suya en gigante como parte de una campaña publicitaria de la marca de cosméticos Lancôme.

Solo hace un par de días, Collins publicó otra foto en la que aparece con dos de sus compañeros de escena, los actores Samuel Arnold y Bruno Gouery, quienes interpretan a dos de los publicistas de la agencia en la que Emily llega a trabajar. Y que con el paso de los capítulos, empiezan a forjar una amistad.

A principios de este año, se confirmó que habría una tercera entrega del programa que se ha convertido en todo un éxito mundial, y que sobre todo ha llamado la atención de la gente por los fantásticos looks que usa la protagonista. Cabe mencionar que es la diseñadora Patricia Field la encargada del vestuario en este proyecto. También lo hizo en las series Sex and the city y en And just like that.