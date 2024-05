Letizia y Felipe, bodas de porcelana

Tras romper con la modelo noruega Eva Sannum, el entonces príncipe Felipe se propuso que se casaría por amor. Cumplió su voluntad con Letizia Ortiz. Triunfaron los sentimientos y no las conveniencias. No quería repetir la historia de sus padres, los reyes eméritos, un matrimonio arreglado por la madre de Sofía, la reina Federica, y Victoria Eugenia, abuela de Juan Carlos.

En la lluviosa mañana del 22 de mayo de 2004, Felipe se unió en matrimonio a la comunicadora. Fue hace 20 años. Se trataba de la primera vez que una persona externa a la realeza contraía nupcias con un heredero al trono en España. El enlace se realizó en una ceremonia solemne en la Catedral de la Almudena, donde se agolparon miles de ciudadanos que querían ser testigos de la llegada de los novios e invitados.

Una unión sui géneris

La boda entre Felipe de Borbón y Letizia costó más de $ 40 millones. Sin embargo, uno de los elementos más caros, como es el vestido de novia que lució ella, de la firma Pertegaz, tan solo costó algo más de $ 6.500. La actual reina de España entregó esa cantidad de forma simbólica al diseñador, aunque su precio real era $ 48.000.

En esta ceremonia no se produjeron dos de los momentos más esperados. Ni el ‘sí quiero’, aunque sí los tradicionales votos; ni el beso que sella la unión. Para inmortalizar ese momento, el pueblo esperó a que los novios salieran al balcón de la plaza de Oriente, pero solo se dieron un tierno beso en la mejilla.

La tradición indica que la novia debe acudir al altar del brazo de su padre, y el novio, del de su madre. Así lo hicieron Felipe y Letizia, acompañados de Jesús Ortiz y de la reina Sofía, respectivamente.

También los consuegros deben entrar juntos. Juan Carlos ingresó del brazo de su hermana, la infanta Margarita de Borbón, en vez de ir con la progenitora de Letizia, Paloma Rocasolano. Le hizo ese desprecio por estar divorciada, por su condición social (plebeya e hija de un taxista). Aquello provocó una gran discusión entre Felipe y su padre.

La pareja real con sus hijas. Agencias

Lo que vino luego

A la celebración, Juan Carlos y Sofía acudieron con sus hijas Cristina y Elena y sus respectivas parejas. Sin embargo, el 13 de noviembre del 2007 Elena y Jaime de Marichalar anunciaron su decisión de no continuar juntos tras doce años de unión, que culminó con su divorcio en el 2010.

La siguiente separación sonada fue el 3 de agosto del 2020. Juan Carlos, quien abdicó en el 2014, se marchó a Abu Dabi, dejando en España a la que había sido su esposa desde 1962, Sofía, con la que todavía está casado.

Luego, Cristina e Iñaki Urdangarin decidieron, de común acuerdo, interrumpir su relación en 2022. El divorcio se dio este año.

Ahora la relación que peligra es la de Felipe y Letizia, de quienes se ha dicho que se divorciarán cuando sus hijas Leonor y Sofía cumplan 18 años. La primogénita ya llegó a la mayoría de edad y la menor tiene 17 años.

Lo que se dice

A Letizia se la ha acusado de haberle sido infiel a Felipe con Jaime del Burgo, quien en su cuenta de X publicó una foto de la reina y un mensaje en el que aseguró que ambos tuvieron un amorío extramatrimonial.

Los expertos también afirman que Letizia y Felipe además atraviesan una fase complicada para los matrimonios, el síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van de casa para estudiar o trabajar. Esto, sostienen, desemboca en una especie de crisis que muchos no logran superar.

Bodas de porcelana



A los 20 años se celebran las bodas de porcelana, que simbolizan la naturaleza hermosa, elegante y frágil del amor. Es un recordatorio para no tomar el matrimonio por sentado, sino para continuar cuidándolo. Además, al igual que la porcelana que es delicada pero duradera, una relación de veinte años ha sabido resistir la prueba del tiempo.

La pareja real ha dejado este día libre, sin compromisos profesionales que atender, ni juntos ni por separado. Como es habitual en ellos, desde la Casa Real no han relevado cuál es el plan por el aniversario de boda. Algo similar ocurre cuando celebran sus fechas de cumpleaños. Prefieren mantenerlas en secreto. Todo indica que el matrimonio podría elegir acudir a algún restaurante para comer o cenar juntos. Otro plan que apasiona a ambos es ir al cine a ver alguna película de estreno o una obra de teatro. No será hasta el sábado 25 de mayo cuando los monarcas se dejen ver por primera vez públicamente tras el aniversario. Y no será en Madrid; esta cita la tendrán en Asturias. Y es que estarán juntos en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas 2024 en Oviedo.

En el aniversario de su enlace, estarán sin la compañía de sus hijas. La princesa Leonor está centrada en su formación militar, mientras que su hermana, la infanta Sofía, se encuentra inmersa en las últimas semanas del Bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, donde también estudió su hermana.

El documental



El documental 'Felipe y Letizia: 20 años' conmemora el vigésimo aniversario de la boda de Felipe VI y Letizia Ortiz. Es el primer proyecto lanzado por El Rugido Producciones. Se ha dividido en varios episodios y aborda las distintas aristas de la relación real. Comienza con el aclimatamiento de la periodista ahora monarca, desde que se anunció el compromiso hasta que se celebró el enlace. Asimismo, se muestran las anécdotas más curiosas del 22 de mayo de 2004. Ese año, dos meses antes, se produjo uno de los mayores atentados terroristas sufridos en la historia de España, los del 11 de marzo en Madrid.

