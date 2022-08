Emoción, algarabía y un golpe fue lo que recibió Marc Anthony en el concierto que dio en Medellín, el 13 de agosto de 2022. El botellazo que recibió el boricua se dio luego de que, entre risas, dijera que hacía falta un aguardiente.

Mientras entonaba Flor Pálida, el artista pausó su canto para decir: "A mí lo que me hace falta un aguardiente de esos". Su público se llenó de más alegría y, en cuestión de segundos, uno de ellos lanzó una botella que terminó rebotando en su pierna.

Luego del golpe a Marc Anthony no le quedó de otra que seguir cantando el coro de la canción; sin embargo, hizo señas al público para que se calmara. Cuando terminó Flor Pálida expresó: "No me tire. Yo me lo compro".

Ante la reacción del intérprete de Vivir mi vida, los internautas felicitaron su compostura al no dejar de cantar pese al golpe.