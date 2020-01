Kristen Stewart, de lleno en la ciencia ficción

Underwater (Amenaza en lo profundo) es el título de la nueva película de Kristen Stewart, la estrella reconocida por su papel de Bella Swan en Twilight (Crepúsculo, 2008) ha demostrado que es totalmente versátil en sus interpretaciones.

En su nueva cinta, ella es parte de un equipo de investigadores océanicos que deben ponerse a salvo después de que un terremoto devasta su laboratorio subterráneo. Atrapados y sin oxígeno, tienen que navegar dos millas en las peligrosas profundidades del fondo del océano para llegar a un lugar seguro. Es un tráiler con la emoción de Armageddon (1998) y The Deep (El abismo, 1977).

Fue muy dura para mí y estuve asustada todo el tiempo Kristen Stewart

La estrella de Hollywood ha comentado abiertamente que esta cinta es la más arriesgada que ha filmado. “Muchas de las cosas que hicimos fueron súper prácticas. Fue difícil hacer la película porque daba miedo y era genuina”. Su estreno mundial es este 10 de enero, y durante la promoción de la misma ha explicado el proceso al que tuvo que someterse para ser parte del rodaje. “Fue realmente muy larga, húmeda, fría y dura. El director (William Eubank) quería ver cómo reaccionamos todos en circunstancias tan precarias. Realmente saca lo mejor y lo peor de la gente“. En la cinta, Stewart interpreta a Norah Price.

Ella también admitió que aunque tenía miedo al agua asumió la película como un desafío. "Nunca he hecho nada que pensé que iba a ser súper fácil o cómodo. Entonces tiene sentido que yo haya elegido esto. Pero, como en un sentido literal, es ridículo que haya hecho esta película". También agregó: “Por lo general, no se me permitiría decir eso. Porque siempre es como, "oh no, resalta las partes buenas de la filmación pero fue horrible. Fue muy dura para mí y estuve asustada todo el tiempo".