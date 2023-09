Kourtney Kardashian: el alcalde de Malibú la tacha de mentirosa

Kourtney Kardashian está siendo criticada por el alcalde de Malibú, alegando que mintió para obtener un permiso para organizar una fiesta.

De acuerdo al medio TMZ, el funcionario público Bruce Silverstein dice que el organizador de Kourtney presentó una solicitud ante la ciudad para una fiesta, alegando que era para un baby shower. Pidieron un “Permiso Acelerado de Emergencia para Gran Evento” en una casa unifamiliar. Solicitaron el permiso en parte porque había problemas de estacionamiento con la multitud.

El alcalde dice que todo fue una farsa... la fiesta fue en realidad un evento promocional para Poosh Camp... Poosh, la marca de salud y bienestar de Kourtney.

Clan Kardashian: Un historial de cirugías plásticas Leer más

Lee también: Khloé Kardashian habla de su lucha contra el cáncer de piel

El burgomaestre indica que la solicitud del permiso dice que 94 invitados asistirían al “baby shower”, cuando en realidad alrededor de 600 invitados se presentaron para Poosh.

Silverstein publicó: “La ciudad de Malibú continúa colocando a las celebridades y a los ricos de Uber por encima de los residentes”.

Y continúa... “Sin embargo, como funcionario electo, estoy consternado por la situación y me ayuda a comprender a qué se enfrentan los residentes de toda la ciudad. No es un buen aspecto para la ciudad, aunque es un gran anuncio para no residentes que quieren venir aquí y destruir el disfrute pacífico de hogares y de quienes habitan en estos vecindarios privados”.

Lee sin límites y ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!