La guayaquileña Kathiuska Peralta dice que a sus 41 años se siente plena, feliz y renovada. No siempre fue así. A raíz de la pandemia se produjo un antes y un después que le permitió redescubrirse y hacer cambios importantes en su vida. Aquello se refleja en su programa en redes sociales Sintonizados, un espacio que inició hace una década, cuando salió de la radio.

En él se enfoca en el comportamiento humano y para ello entrevista a figuras mediáticas que hablan de lo que han vivido, como la depresión, superar alguna enfermedad y la sororidad, de forma que sea un aprendizaje para quienes lo escuchan.

“Cuando terminé mi máster en PNL (Programación Neurolingüística) hubo una transición y renacimiento muy hermoso para mí. Con base en eso dije: ‘Mi vida en redes sociales ha tomado otro giro, sin extremos ni restricciones’. Tengo una comunidad hermosa que me sigue, sobre todo mujeres que se identifican conmigo. Quise aprovechar eso para hacer un Sintonizados diferente”.

Kathiuska Peralta y Augusto Villao cumplen 9 años juntos en radio Leer más

Al momento, en los cuatro programas que tiene al aire ha hablado con Dayanara sobre la sororidad y el ‘hate’ (odio) en redes sociales, con Pedro Ortiz sobre su fuerza de voluntad para bajar 150 libras y así con otros personajes. “Todos tenemos una historia que contar. Siempre vemos la meta, pero no lo que ha pasado en el camino. Son nuevas experiencias”.

¿Pero cómo se da el cambio en su interior? Explica que todo empezó cuando en 2020 fue invitada a un taller por la psicóloga Carol Obando. “Me cambió la vida. Yo era una mujer muy insegura, tenía baja autoestima. Ella estuvo trabajando en eso. Ahora puedo decir que soy una mujer que sabe poner límites. Me di cuenta de que quienes no lo hacen, no se valoran. Y en el taller descubrí que lo necesitaba. En el 2016 llegué a pesar 160 libras. Empecé a cuidarme y ahora estoy en el mundo de lo saludable”.

Luis Carreño: "Me gustaría ponerle voz al Guasón" Leer más

Su necesidad de validación la empujó a hacer algo por ella misma. “Tal vez porque estaba en ese mundo de cómo te ven, dejé que la parte banal se llevara eso de la mujer que debe amarse tal cual es. En mi vida sentimental fue igual. Como no me amaba lo suficiente, no le podía exigir a un hombre que me ame. Ahora no necesito que nadie me venga a validar o que me diga ‘qué linda estás’, porque sé quién soy”, concluye.

Ama sus piernas y afirma que si pudiera asegurarlas, lo haría. Cortesía Carlos Alvarado

EN CUATRO CLAVES

Celos. “No soy celosa como lo era antes. Con el temperamento uno nace, pero el carácter se forja y puedo decirte que lo he forjado. Antes era sumisa, pero con mis parejas no. Era brava. Pero no podía decir que ‘no’. Aprendí a decir ‘no’, me costaba y ahora no lo puedo creer”. Soltería. “Terminé mi relación hace seis años y subí mucho de peso. Sufrí de ansiedad y me dediqué mucho a comer, a beber, a no controlarme. Y estoy sola porque todavía no aparece esa persona que me complemente. No estoy buscando a nadie, tampoco estoy cerrada a nada. He conocido personas maravillosas. Tengo la pirámide de exigencias bien clara”. El hombre de sus sueños. “Quiero un hombre inteligente, con sentido del humor, que quiera mucho a su familia, que sea creyente. De ahí, el resto me es indiferente. Creo que la inteligencia es prioridad y, por sobre todo, que sea buena persona” Decepciones. “En la parte amorosa no, pero debo agradecer alguna tristeza que pasé”.

Fotos: Carlos Alvarado. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje: Jennifer Jaén (IG: @makeup.jaen). Peinado: Jenniffer Morán (IG: @jennifferm.beauty). Vestuario y accesorios: Marité Rumbea (IG: @maritefashionstore).