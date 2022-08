Karime Borja (24) es modelo desde los dos años; de ahí su facilidad para sonreír y posar en las producciones fotográficas.

Sin embargo, cuando se apaga la cámara, ella vuelve a su realidad. El brillo de su mirada se opaca por la tristeza. Está pendiente del celular y revisa con frecuencia las cámaras de la habitación de su hijo Mateíto, de dos años y ocho meses.

No sale sola. En esta sesión la acompaña su mamá, Faddua Ansaldo, quien revela detalles de la ‘nueva’ Karime.

Lo primero que comenta es que la gente no conoce la realidad de su hija. "Opinan sin saber. Solo una persona carente de amor se cree con el derecho de juzgar y de escribir cosas sin sentido. La criticaron por irse a la playa con el novio. Estar aquí en estas fotos es una pequeña distracción que estamos aprovechando. A Karime no se la deja sola. Se le olvidan las cosas por estar pendiente de su hijo”.

El 21 de noviembre del 2021, Mateíto cayó en una piscina y pasó 15 minutos sin signos vitales. Los médicos lo reanimaron y permaneció ocho meses en UCI (unidad de cuidados intensivos).

Desde aquel día, una parte de la chica alegre murió. Pero su nobleza sigue intacta. No guarda rencor y ahora asegura ser experta en emergencias pediátricas.

EN SUS PALABRAS

¿Cómo son sus días desde hace un mes, con su bebé ya en casa?

Mis días son más agitados desde que estamos en casa, en el hospital tenía ciertas limitaciones. Ahora me encargo del cuidado, las terapias y de la alimentación.

¿Qué la emociona?

Las reacciones de mi hijo, cuando abre sus ojos a la estimulación de la terapia... Salté de alegría cuando hubo un sonido muy fuerte y él se asustó.

¿Usted recibe alguna terapia psicológica?

Gracias a Dios estoy rodeada de gente que me apoya. Esto es muy fuerte, a veces no entiendo por qué no tengo las 500 pastillas en mi velador. Tengo todo para que me encierren a recibir terapia, no descanso. Pero al mismo tiempo me doy la respuesta: son las fuerzas que Mateíto me da para estar bien y cuidarlo.

¿Se ha sentido juzgada?

Mmm... A veces. Los comentarios malos vienen de personas que no tienen corazón. Me encantaría realmente poder subir a mis redes sociales todo lo que hago, pero no puedo. No quiero que la gente hable porque salí un domingo al cine.

¿Le preocupa lo que dice la gente?

No es frustración. Esto es mi pesadilla, me duele y nadie se imagina cuánto. En una situación así hay un doble discurso. ¿Qué pasaría si me hubiese suicidado? Ya me imagino esos textos en mi perfil de Instagram, “dejó a su hijo”, con hashtag de “pobrecita” o “pobre madre”. Hay días en que no duermo, tengo que aspirar cada tres horas a mi hijo por la traqueotomía.

¿De qué se arrepiente?

De nada, soy excelente como mamá. Solo mi familia sabe cómo me saco el aire.

En el mundo hay muchas Karimes, muchas Doritas (Carreño, mamá de Miguel Cedeño), mujeres que sienten dolor por sus hijos. ¿Qué les diría?

Nada. No existen palabras de consuelo. Me molesta cuando me quieren consolar, a pesar de que lo tomo de la mejor manera. No me gusta que me digan “lo siento”, porque es imposible que sientan lo mismo que yo.

Fotos: Camilo Alvarado Ganchozo (Ig: @calvaradoph). Producción: Alejandra Cereceda (Ig: @alecereceda83). Maquillaje y peinado: Andrea Zamora (Ig: @andreazamoramakeup). Vestuario: Lalitya (Ig: @lalitya_ec). Locación: Hotel Luxva (Ig: @luxvahotelboutique).