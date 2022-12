La mañana de este lunes 19 de diciembre, el cantante canadiense, Justin Bieber realizó un comunicado vía historias de Instragram en el que alertaba a sus fans no comprar una línea de ropa lanza por la marca H&M en el que hacían uso de su imagen.

Según el intérprete de temas como 'Baby' o 'Sorry', la marca habría utilizado fotografías de su rostro y la letra de sus canciones sin su consentimiento. "Yo no he aprobado ninguna de las colecciones de merchandising que ha publicado H&M. Todo esto ha sido sin mi permiso y aprobación", ha escrito en su perfil, ante sus más de 270 millones de seguidores.

Además, calificó a la línea de ropa como "basura" y recomendó a sus seguidores no comprarla. "Que no les tomen el pelo, si estuviera en su lugar no lo compraría", añadió el cantante.

Denuncia pública del artista en redes sociales. INTERNET

Por su parte, la multinacional sueca emitió después un comunicado en el que desmiente las aseveraciones realizadas por el cantante. "Al igual que con todos los demás productos y asociaciones con licencia, H&M ha seguido los procedimientos de aprobación adecuados", declaró un portavoz del gigante fast fashion para el medio Bloomberg.

Ante el 'Justin vs H&M scandal', la fanaticada del múltiple ganador de premios Grammys decidió tachar el accionar de la marca como "juego sucio" y "una vergüenza", dando soporte al artista. Debido al escándalo mediático, la compañía textil decidió eliminar la compaña de su sitio web y canceló la venta de los artículos.

Hasta el momento se desconoce si el cantante tomará otras acciones legales.