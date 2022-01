A Jorge Heredia lo apuntaron con armas en un intento de asalto

Se encuentra bien, pero le es inevitable no preocuparse por la situación actual que atraviesa el país: la delincuencia. El presentador Jorge Heredia casi se convierte en víctima de un robo, luego de que anoche, aproximadamente a las 22:00, dos sujetos le apuntaron con armas, para que se baje de su vehículo, cuando salía de trabajar, en el norte de la ciudad.

Estos son los nominados a Premio Lo Nuestro 2022 Leer más

Jorge narró que estaba con varios compañeros, cuando lo apuntaron. Del susto, retrocedió el carro y se impactó en la parte trasera con el auto de uno de sus colegas.

"Se pararon frente al carro, dos sujetos me apuntaron con pistolas. Me golpearon el vidrio para que me baje. Malditos ladrones", dijo Jorge en un video de Instagram.

Ahora se encuentra bien, pero explica que por su mente pasó la idea de que lo querían secuestrar o algo y por eso su reacción fue mandar el vehículo para atrás, sin darse cuenta de los daños colaterales.

"Nunca reaccioné con miedo, fue el coraje que sentía al ver al tipo apuntarme con un arma", agregó.