Joey Montana se pone romántico

Conversar con Joey Montana se siente como hacerlo con un viejo amigo. Y él, a su vez, siente a Ecuador también como su casa. Ahora con lo destacado de Desesperado en los charts de música, EXPRESIONES tuvo la oportunidad de dialogar con el panameño, quien rescata que logró trabajar con amigos y artistas que vibran a su manera en este nuevo álbum que irá sacando poco a poco.

El creador del superhit Picky y que podría ser considerado un veterano en la música en español, nos aseguró que ha preparado “el mejor disco de su carrera”.

Desesperado es de esos temas que sus fans pedían. ¿Cómo nació?

La música cambia constantemente y salen exponentes nuevos que se vuelven una explosión, y de repente se muda todo a lo explícito. Entonces, como yo empecé siendo un poco de calle, estaba algo acostumbrado y lo hice un poquito así. Pero los fans me han marcado como en el ‘romantiqueo’ bailable. Y el pop tenía que fusionarse mucho con el reguetón y eran pocos los que funcionaban. Ahora hay cabida para algo distinto. Por eso comienzan a despuntar Camilo, Greeicy.

Entonces, al no haber discotecas abiertas y no poder disfrutarlas, hay que calmar el sonido…

Los artistas estamos obligadamente buscando algo nuevo. Quizá volver a lo tropical urbano, o algo diferente. Yo creo que se abrió el abanico para las canciones románticas bailables. Estoy como pez en el agua con este sonido. Todas mis canciones están yendo por esta línea, un tempo más arriba o abajo.

¿El disco está completo?

Más que completo, estoy descartando temas para saber cuáles poner. No van a poder ser 14 y ya estoy hablando con otros cantantes para decirles qué temas no podrán entrar y dárselos.

¿Mantendrá el hacer cada sencillo con colaboraciones, o se alejará de esa tendencia?

Ahora todo es colaboración, ya no puedo hacer nada… y Desesperado es la primera prueba. Lo que te puedo decir es que lo estoy haciendo con amigos. Hay un par de featurings muy talentosas, que apenas conocí, pero más allá hay gente que conozco desde siempre. Mi amistad con Cali y El Dandee, con Greeicy. El próximo tema viene con Myke Bahía. Entonces estoy tratando de hacer algo que fluya y que tampoco haya disqueras diferentes.

Con los que va a colaborar

Lola Índigo: Ella va a sumar a dos mujeres más, muy grandes.

Kalimba: Le escribí una canción, se llama Bailar. Pero yo quiero hacer una con él así tipo Tocando fondo.

Maite Perroni: Siempre me ha gustado su estilo. Quizá hagamos algo juntos.

Antonio José: Le escribí algo también.

Con la familia

Estar de gira por todo el mundo era parte de su trabajo diario. Y esto no le permitía estar tan cerca de su hija Camille como él quisiera. De la pandemia, esto es lo que rescata. “Lo que estaba antes de la pandemia era difícil… Apenas llegaba a Panamá, me encerraba en mi casa. Pero cinco meses con una rutina tan marcada, ¡yo no había vivido eso! Así que me fui para el campo donde crecí, a cinco minutos de donde mis papás. Y tuvimos varias aventuras con las vacas, los chivos. Y aprendí que tenerla (una rutina) con tus hijos es tan importante. La supe aprovechar. Pero me tocó empezar a trabajar. Por este video tuve que estar fuera un mes porque no hubo vuelo de regreso. Ahora voy a comenzar a hacerlo todo aquí en Panamá para no tener que viajar hasta que todo esté más tranquilo. Por ese lado, fue lo mejor que me pudo pasar”.

Más de Desesperado

Fue escrita por Joey Montana, Greeicy y Cali y El Dandee, junto con Mike Bahía. Mientras que la producción quedó en manos de los hermanos Rengifo, Passa Passa Music y Bobby Sierra.

El videoclip, que debutó junto con la canción, fue dirigido por Gustavo Camacho y Sergio De Ávila y producido por Andrea Rodríguez.