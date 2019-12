Joey Montana planea su ‘refresh’

Fama, viajes, trabajo, dinero, familia. Intentarlo todo desgasta, pero Joey Montana (37) aprendió a mantener el equilibrio de todo. Aunque en esta entrevista con EXPRESIONES se sinceró y admitió que se cuestiona cada cierto tiempo si vale la pena alejarse de los suyos. Además de su lado interpretativo, se desempeña como productor, y ahora también cuenta con su propio sello y management con el que intenta descubrir nuevo talento en Panamá.

Actualmente promociona el disco La movida, uno al que lo explica como de “transición”, puesto que es la recolección de varios sencillos tras el superéxito Picky, que tiene en YouTube más de miles de millones de reproducciones. Pero esta era está llegando a su fin. Ahora viene Refresh, lo que cree que es su reinvención y madurez. “Es el mejor disco de mi carrera”, nos confirmó. El 2020 es el año de sus metas más ambiciosas.

¿Cómo analiza su carrera?

En este disco La movida entendí que algo como Picky no vuelve a suceder. Suena el denbow (canción que grabó con Sebastián Yatra) fue crucial para que no se diga que solo hice Picky. Fue un alivio su recepción. Y entendí la transición que debía hacer.

¿Con ‘transición’, a qué se refiere?

Es que aprendí que no puedo hacer más temas solos, ya casi nadie los tiene. No estaba acostumbrado a eso porque no me gusta, ya que dependes del otro artista para sacar esto o aquello, que los permisos y que lo aprueban, etc. Me gusta depender de mí mismo. Mi nuevo disco Refresh es el cambio.

Creo que llevo la fiesta dentro Joey Montana

¿Eso significa que será más urbano?

No. Lo que pasa es que ahora sé que casi todo será featuring. Tengo ya casi todos confirmados, uno con ellos con Cali y el Dandee. Entendí que a la gente no le gusta que sea tan calle. Les choca un poquito. Eso se lo dejo a quienes colaboran conmigo. Son canciones cool sin crudeza y a mí me gustaría hablar de cosas más crudas, pero entendí lo que le gusta a la gente. Ya sé a dónde debo disparar.

¿A quién consulta usted para tomar estas decisiones ?

Soy súper inseguro y le pido consejos a todos. Mi esposa, mis hermanos, hay un grupo familiar en el que mando las maquetas. O si veo a un fanático en la calle y me saluda le digo que escuche un poco de lo que estoy haciendo y me cuente lo que prefiere. Mi mánager también escoge y me dice si me la quedo o la envió para otros artistas. CNCO y PeeWee ya tienen temas para sus EP de 2020.

¿Le gustaría solo dedicarse a alguna de sus facetas?

Ahorita no he pensado en dejar mi lado de intérprete. No me canso del escenario. Pero en un futuro sí. Quiero estar más con mi hija, es muy difícil no estar cerca de ella. Estoy preparándome ahora para eso. En enero pasado me nombraron ejecutivo de Universal Music, tengo la potestad de firmar artistas dentro de mi compañía con la disquera. Luego podré ser mánager y dedicarme a producir. A veces a mi esposa le pregunto si vale la pena seguir haciendo esto, alejada de ella, de mi niña, de mis viejitos. Paso mucho tiempo fuera, pero cuando la gente me dice que una canción mía los ayuda con sus decisiones acepto que esto es lo que quiero.

¿Y qué no hace Joey Montana?

Lo único que no hago es rumbear. Odio trasnocharme. No soy buen turista tampoco. Prefiero quedarme en el hotel cuando estoy de gira. Empecé a los 17 con la Factoría... por eso prefiero dormir temprano, y dedicarle tiempo a la niña por las mañanas. Le hago el desayuno. Pasar tiempo con ella porque cuando regreso y he estado fuera muchos días es cohibida, no me reconoce. Ya no tengo la energía para desvelarme.

¿Y cómo hace para ponerle ese swing a sus canciones?

Creo que llevo la fiesta dentro, aunque no vaya a una. Me han dicho que no hay boda sin mis canciones.