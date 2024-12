Jazmín: La biopsia en uno de sus pechos descartó dolencia grave

En víspera de Nochebuena, la cantante Jazmín recibió la buena noticia de su doctor Roberto Blum de que la biopsia que se hizo en su seno derecho (por nódulos que aparecieron) arrojó resultados negativos.

Ella se sentía muy nerviosa porque “tenía miedo de que fuera cáncer. El médico me llamó para darme la noticia y para que me quede tranquila. Le respondí que era el mejor regalo navideño que he recibido. Me siento aliviada. En los próximos días deberé ir a consulta, sé que son microquistes”, cuenta La Tumbadora.

No hay cambios malignos

El examen indica que “no hay cambios malignos en la prueba enviada. Lo que hay es una enfermedad microquística”.

Los quistes mamarios son sacos llenos de líquido que se forman dentro de los pechos. Suelen no ser cancerosos, es decir benignos.

Resultados de la biopsia. Cortesía





Ella notó la presencia de una bolita en su seno en mayo de este año. Por temor a una dolencia catastrófica postergó hacerse pruebas, incluso se fue de viaje a Estados Unidos.

Solo se hizo un eco. Recientemente decidió ponerle la debida atención a la salud luego de que se encontró a su colega Silvana Ibarra (quien padece de cáncer de tiroides) y le recomendó que se hiciera las pruebas necesarias, además que no perdiera tiempo.

Jazmín confesó que si se le presentaba alguna dolencia no quería someterse a quimioterapias.

