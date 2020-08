Javier Sánchez va a la ONU para ser reconocido como el hijo de Julio Iglesias

Mientras Julio Iglesias y su esposa Miranda celebran su décimo aniversario de bodas, Javier Sánchez Santos (43), el hijo no reconocido del cantante español, lleva el caso de la polémica paternidad a la ONU. El hombre tomó esta medida por la protección que le otorgaron al intérprete romántico los jueces de su país.

Este litigio toma instancias internacionales porque por 28 años, el baladista, junto a su defensa, eludieron la paternidad, incluso cuando está comprobada por una prueba de ADN en el proceso de filiación. El Comité Internacional sobre Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias y delitos de Genocidio y de Lesa Humanidad está a cargo del caso.

"Por segunda vez en esta historia interminable, la Justicia le da la razón a alguien que se ha estado riendo de ella. No sé qué más tengo que hacer, tan solo me queda luchar, aunque ahora mismo no tenga muchas ganas", escribió Sánchez Santos el pasado 7 de mayo en su cuenta de Instagram.

Su reacción se dio tras conocer el fallo de la sección décima de la Audiencia Provincial de Valencia, que echó por tierra el halo de esperanza que le produjo conocer en julio de 2019 la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia, que declaró que era el hijo biológico de Julio Iglesias. En mayo, sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial concluyeron que la demanda de paternidad no procede por tratarse de un caso que ya se había juzgado en la década de los 90 (este tipo de procesos no pueden llevarse a cabo más de una vez).