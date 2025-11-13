Israel Plaza: "Las mujeres son más complicadas, pero me encanta trabajar con ellas"

Virginia Limongi, Emiliana Valdez y Fiorella Solines son las clientas fieles de este estilista de moda

Aunque es manabita, Israel Plaza Martínez (34) vivió en Italia desde los 5 años y volvió al país a los 23. Es diseñador de interiores, pero ahora se desempeña como director de arte y estilista de moda, el profesional que, a través de la selección de prendas y accesorios, se encarga de la comunicación visual de una marca, un evento o una persona.

Siempre le llamó la atención la moda, pero como sus padres (Holger y Carmen) se negaron a que estudiara ese oficio, se inclinó por el diseño de interiores.

(Te invitamos a leer: Tito El Bambino: “La gente tiene que ser libre cuando canta”)

“Fue un acuerdo con ellos, un punto medio, porque al diseño no quería renunciar. Según ellos, iba a tener más oportunidades y mejores ingresos. Cuando volví a Ecuador, trabajé en la carrera que había estudiado. Solo lo hice por dos años; luego ocupé el lugar de un familiar como productor en la empresa de Pablo Mario Ansaldo. Además, trabajé con modelos y en producciones teatrales como Pareja feliz, Moflólogo y Michy y Melo”, dice. Y recuerda que la primera persona que le dijo que debía dedicarse a lo relacionado con el vestuario fue la actriz Flor María Palomeque.

Angélica Vale enfrenta un divorcio a sus 50 años Leer más

Tras la pandemia y una etapa depresiva, comenzó a trabajar en lo que verdaderamente le apasiona: el estilismo de moda. “Al principio fue difícil. Llamaba a modelos, maquilladores y diseñadores. Yo mismo armaba las producciones. Y así, poco a poco, fui creando un portafolio. Uno de los que me apoyó fue el fotógrafo Santiago Vinces, a quien le gustó mi trabajo y quiso hacer más producciones conmigo. Me fui haciendo de un nombre, gané credibilidad a través de la perseverancia y hoy recojo los frutos”, indica orgulloso.

Se considera un adicto a su oficio y asegura tener ojo para todo lo relacionado con la moda. “Mis días se inician a las 8 de la mañana y vuelvo a casa a las 11 de la noche. Amo lo que hago”.

Las presentadoras Virginia Limongi, Emiliana Valdez, Fiorella Solines y Gaby Díaz, así como los cantantes Dayanara, Mar Rendón, Andreína Bravo, Alex Ponce y Dicapo, lo han buscado para que los asesore sobre lo que deben lucir en sus respectivos espacios, presentaciones o en actividades fuera de la pantalla. Con Virginia, Emiliana y Fiorella continúa colaborando.

¿Cómo se desarrolla eso que usted dice, ‘tener ojo para la moda’?

Creo que con eso se nace, pero también se desarrolla. Para ello se necesitan estudios, y los tengo. Vivir en Italia, una de las capitales de la moda, me ayudó muchísimo. Mi ojo es más crítico, sé lo que le queda y lo que no a una persona. Allá están muy adelantados. Además, trabajé con las personas correctas.

Mientras trabaja en lo que le apasiona. JORGE GAIBOR

¿En qué consiste el trabajo que hace con los talentos?

Planifico a diario sus atuendos, tanto para la mañana como para la tarde y la noche. Les llevo las prendas, defino el peinado, el maquillaje y los accesorios que lucirán. Es una asesoría integral. Por lo general, me fijo mucho en los accesorios, porque son los que elevan los looks. Dependiendo del cliente, la planificación puede ser diaria o semanal. Con Gaby Díaz ya no colaboro por falta de tiempo. Como profesional, prefiero asistir personalmente a cada talento.

Prefiere trabajar con mujeres

Los políticos también cuidan su imagen, algunos son muy fashion…

(Piensa) No es lo mío. No quiero trabajar con políticos ni que me identifiquen con ningún partido. Mejor de lejos.

Y a Lavinia Valbonesi, primera dama del Ecuador, y a Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, ¿las asesoraría?

Lavinia es una mujer guapa. Destacaría sus piernas, aunque por el momento y por el cargo que ocupa no aprovecha el potencial que tiene. La prefecta tiene buen cuerpo.

Aunque ha trabajado con hombres, ¿por qué prefiere trabajar con mujeres?

Las mujeres son más complicadas, pero me encanta trabajar con ellas. Siento que se las puede potenciar más. Los hombres no se arriesgan tanto en moda. Además, algunos tienen prejuicios o ideas muy marcadas. No todos se dejan asesorar, y se limitan.

¿Con quién le gustaría trabajar que todavía no lo ha hecho?

Existe una ética entre nosotros: no nos metemos en el trabajo de otro. Érika Vélez ya tiene un estilista de moda, pero si se diera la oportunidad me encantaría asesorarla. Aunque ya he hecho algunas colaboraciones con ella.

A los talentos se les sube la fama a la cabeza y son muy quejumbrosos…

Generalmente, la fama que tienen algunos talentos es que son divos o divas. Siempre los etiquetan así. Lo que hacen es cuidar su imagen, para eso han trabajado.

“Vestir a Virginia es como vestir a una barbie humana”



“A Virginia Limongi la conocí a través de Paola Lituma, quien fue jurado de Súper Modelo, reality de En Contacto. Virginia fue la presentadora, trabajo casi 24/7, yo la llamo ‘jefa’, no me quiere compartir con nadie. No es solo mi clienta, la considero mi amiga”, dice Israel.

Para él vestir y asesorar a la actual presentadora de MasterChef Celebrity es “como vestir a una Barbie humana, nada le queda mal, es la clienta perfecta. Con ella se hizo un trabajo integral para que siempre se vea regia. Es descomplicada, aunque debió cambiar ciertas costumbres: no era de las mujeres a las que les gustaba estar maquilladas o peinadas todo el tiempo”. Para el reality de cocina, de su vestuario se ha encargado el equipo de Colombia.

"Fiorella sabe lo que le queda bien"

En el mismo reality Súper Modelo conoció a Fiorella Solines, quien fue jueza. “Al año siguiente de esa experiencia me llevó a Yo me llamo, de Teleamazonas. Con ella siempre armamos los looks juntos. Me manda algunas referencias y he tratado de recrearlas totalmente, aunque hay piezas que no existen en Ecuador. En otras ocasiones, potenciamos determinadas prendas”.

Considera que la futura mamá tiene una mirada y unos ojos de infarto. “Como conoce de moda porque es periodista de moda, es como una profesora. Siento que he absorbido mucho de su talento. Sabe lo que le queda y lo que no. Siempre se ve espectacular. Ya era fashion, tenía un estilo personal establecido. Me contrató porque necesitaba a alguien que le consiga lo que acá no es fácil de encontrar. El estilista de moda es alguien que les facilita la vida”.

"A Emiliana le gusta mostrar las piernas"

Emiliana Valdez, presentadora de Combate. Cortesía

Cuenta que con quien tiene menos tiempo trabajando como asesor personal es con Emiliana Valdez, de Combate. “Cuando me llamó, le dije sí de inmediato, porque me parece guapísima. La había visto en redes sociales. Fue un amor a primera vista”.

Añade que la rubia ama mostrar sus piernas. “Desde el primer día me dijo que ama sus piernas y que le encanta lucirlas, así que nos enfocamos en eso. Es un amor, seguirá creciendo”.

Es muy tímido

Israel es muy introvertido. Su talento brilla detrás de cámaras, pero cuando se enciende la grabadora o las luces, los nervios lo traicionan al punto de que hay que pedirle que se calme y tome un vaso de agua.

“Soy muy tímido, he tomado clases con la actriz Hilda Saraguayo para soltarme, antes no podía hablar cara a cara con una persona”, confiesa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!