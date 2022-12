Las causas del fallecimiento de la cantante estadounidense, famosa en la década de los 80 por sus temas de emblemáticas películas, siguen siendo desconocidas.

Lo que sí se sabe es que Irene Cara, quien falleció el 25 de noviembre a los 63 años, pasó sus últimos años de vida recluida en su casa situada en Largo (Florida).

Testimonios de vecinos, contados al medio Daily Mail, dan fe de cómo la intérprete de What a feeling y Fame adquiriró un comporamiento ermitaño. Evitaba saludar y no contestaba llamadas, además de que no miraba a nadie cuando salía de su vivienda.

Solo en una ocasión se la vio interactuando con un señor que vivía al lado de su casa, pero ocurrió al calor de una discusión, ya que el sujeto le tumbó una cerca, lo que ella vio como una invasión a su privacidad.