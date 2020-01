Las huellas del embarazo

María Fernanda Pérez

La actriz y cantante no teme subirse las mangas, amarrarse el cabello y ensuciarse cuando se trata de la crianza de su pequeña Alaia Isabella. María Fernanda pasa en casa en pijamas por la lactancia exclusiva. “Cambios físicos, lo normal, quedé con el abdomen un poquito hinchado y un par de libritas de más, ya con el tiempo se vuelve a la normalidad. No tengo estrías, ni cicatriz de cesárea que es lo más común, pero sí puedo hablar de las ojeras, el cansancio físico, el dolor del cuerpo por las malas noches”.

'La Suka' y Sebastián cortesía

Alejandra Sánchez

Si hay una mamá famosa que no tiene pelos en la lengua es La Suka. La reportera de farándula se ha convertido en un ejemplo a seguir gracias a su transparencia en las redes sociales; miles de mujeres la han aplaudido por mostrarse como una mamá real. Dice que en la actualidad ya da consejos a las seguidoras que le escriben.

“La huella física es mi cicatriz de la cesárea, pero es mi mejor tatuaje, me recordará siempre a mi primer hijo”. A pesar de pasar por una depresión posparto, asegura que ya está lista para tener a su segundo bebé.

La Miss Ecuador 2012 y Luciana INSTAGRAM

Carolina Aguirre

La exreina de belleza nunca ha tenido miedo de hablar de temas tabú. Confesó que tuvo que suspender la lactancia por la necesidad de tomar una medicación para superar la depresión posparto. “Fue algo más allá de mi control, una situación espantosa que me vino como un ataque de pánico a los dos días de haber dado a luz”. De su embarazo extraña los movimientos de Luciana en su vientre. “Escuchar su corazón dentro de mí es la huella imborrable de mi gestación”.

Liz y Samuel cortesía

Liz Valarezo

La presentadora de noticias se convirtió en mamá hace 4 años. Asegura tener una vida bendecida, pero con la llegada de Samuel todo es de colores. “Las señas de mi embarazo son algunas. Mi cicatriz de la cesárea, la de la apéndice que me operaron cuando tenía cuatro meses de embarazo y unas libritas de más, que no he bajado por descuido, son bien ganadas. Por él me tocó ser fuerte. Lo admito: mi hijo tiene mamitis, pero yo tengo el doble de hijitis. Disfruto de esta etapa, es un aprendizaje constante”.

Karime acompañada de Mateo cortesía

Karime Borja

Es una de las reinas de Guayaquil que marcaron historia. Durante su reinado quedó embarazada. En este estado cumplió con sus obras sociales. “La huella es fuerte y grande, el cuerpo cambia. Yo estaba mentalizada a esto, pero no consideré los cambios psicológicos. Dar vida a alguien te impacta. No quería que nadie cuidara a Mateo, yo quería hacer todo. Ese apego fuerte me quitaba energía y esa acción afectaba a mi entorno”.