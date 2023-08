Aries. Los temas de vivienda y hogar están altamente protegidos durante estos días. Si todavía no tienes casa propia, este es buen momento para pensar seriamente en adquirirla. En lo profesional, vas a recibir una interesante sorpresa referente a un proyecto que querías impulsar pero que en su momento no tuvo éxito.

Pódcast Vibrando alto: La verdad sobre la reciprocidad Leer más

Géminis. Esta no es una semana sencilla para el corazón. Vas a enfrentar días difíciles a causa de una decisión equivocada, pero tendrás las fuerzas para tomar el mejor camino y asumir las consecuencias. Si crees que lo mejor es poner punto final, pronto podrás comprobar que es lo mejor que pudiste hacer. ¡Ánimo!

Leo. Recuperas las ganas perdidas de disfrutar de tu vida social, ahora más activa que nunca. Algunos amigos que no ves hace algún tiempo te harán una llamada para concretar una reunión que se ha pospuesto varias veces. Maneja bien el tema con tu familia, es posible que tu media naranja no esté muy satisfecha con ello.

Libra. Si te sientes tentado a dejar tu lucha, no lo hagas. Debes perseguir tus sueños, aunque esto signifique esforzarte un poco más o salir de tu zona de confort. Posiblemente tu ánimo no está en el mejor momento, porque en el tema sentimental las cosas no están marchando como quisieras, dale tiempo al tiempo.

Te puede interesar: Horóscopo 2023: Todo lo que le depara a tu signo

Sagitario. No te estanques en tu desarrollo profesional. Inscríbete en un curso de interés o busca una maestría que se ajuste a tus intereses. No tardes mucho en hacerlo. Sigue en tu empeño de darle valor a las cosas que realmente lo tienen, porque estás creando un interesante patrimonio personal que pronto será tu apoyo.

Pódcast Vibrando alto: La verdad sobre la reciprocidad Leer más

Acuario. Entras en un círculo positivo que te va a permitir grandes logros en muchos aspectos de tu vida. No dejes que los pequeños tropiezos que siempre aparecen en el camino te desanimen. En lo sentimental, deja que trabaje más tu intuición que tu lado racional. Se vienen sorpresas que te dejarán frío.

Tauro. Una increíble oportunidad que beneficia el aspecto financiero llega en forma de propuesta por parte de un amigo. Escúchalo y analiza las probabilidades. Valora pros y contras antes de decidir, y sea cual sea tu respuesta recuerda que los riesgos siempre están presentes. No compartas nada por ahora.

Cáncer. Llegan lindas noticias que alegran tu entorno familiar y lo llena de positividad y buen humor. Sin embargo, debes demostrar mucha paciencia en el aspecto sentimental, sobre todo si quieres que tu relación siga en pie. Te estás dando cuenta de ciertos cambios de tu pareja que no te tienen muy satisfecho.

Te puede interesar: Numerología angelical

Virgo. Que la duda no llene tu corazón porque sientes que las cosas ya no son iguales entre tu media naranja y tú. Ambos están evolucionando y eso es lo que se espera en toda relación. Ahora, lo importante es descubrir si lo que los une está todavía allí y si todavía comparten los mismos objetivos. Conversen.

Escorpio. Este no es un buen día para discutir, prepárate para un fuerte temporal que puede hacerte tambalear si no estás seguro de lo que quieres. No puedes desmoralizarte ahora, porque perderías la fuerza que necesitas para conseguir lo que te has propuesto. Mantén la fe en alto para que todo salga como esperas.

Capricornio. Estás irascible, debes hacer todo para encontrar algo de serenidad. Si sigues así, vas a discutir con todos por temas sin importancia. Aunque no lo creas, esto puede convertirse en un desgaste de energía que no te lleva a ningún lado. Practica ejercicio para que logres desahogarte y sentirte mejor.

Piscis. No le exijas a tu pareja aquello que tú mismo no estás dispuesto a entregar. Sabes que esa persona te ama y en ocasiones parecería que abusas de sus sentimientos y buena disposición. Ten cuidado, puede cansarse y dejarte solo. Cambia de actitud, no te arriesgues a que él o ella cambie de pareja.

Si quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!#